Сербская оппозиция оправдывается за нападение на женщин: звучит неубедительно

Сербское движение «Двери» выпустило пресс-релиз от имени женской половины партии по поводу штурма парламента Белграда, обвинив в инциденте действующие власти во главе с президентом Сербии Александром Вучичем и вице-мэром Белграда Гораном Весичем в насилии над своими коллегами женского пола по партии, которых якобы выставили как живой щит.

Напомним, накануне оппозиционеров в здание белградского парламента не пустили участницы женской конференции. В давке пострадали две женщины, их отвезли в центр скорой помощи с травмами.

Мария Обрадович, которая возглавляет «Женский Союз» и является членом Прогрессивной партии, жестко осудила своего однофамильца Бошко Обрадовича за ЧП в городском парламенте. «Агрессии, которую вершат Джилас, Еремич и Обрадович, никогда не будет места в Сербии ХХI века. Мы все до одной будем отстаивать принципы свободы! Женщины Прогрессивной партии держались храбро, охраняя вход, а тем, кому смешно от того, что я сейчас говорю, напомню, что завтра Бошко с командой может постучать в ваши двери!» – заявила Мария Обрадович, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Противостояние Обрадовичей перешло также в твиттер. В соцсети Бошко отметил, что «меня могут арестовать, убить, но самое ужасное, что из меня делают монстра!», на что Мария ему ответила: «Сейчас в Сербии угрожаешь, арестовываешь и терроризируешь людей только ты!»

Комментируя этот скандал, лидер радикальной партии Воислав Шешель отметил, что действия оппозиции могут обернуться силовым захватом власти. «Они хотели ворваться в парламент, и что потом? Выгнать всех сотрудников и захватить власть? А что они на женщин напали, а не на мужчин?» – сказал политик.

Депутат Народной Скупщины от Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович со своей стороны иронично отметил, что «в который раз они напали на женщин, и снова потерпели поражение…».

Министр финансов Сербии Синиша Мали, которого цитируют сербские СМИ, задается вопросом: «И что от них ждать в следующий раз, на кого ещё более слабого они нападут?»

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 05.04.19

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