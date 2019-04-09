Раскол и чистки: у лидеров сербской оппозиции сдают нервы

Сербская оппозиция переживает глубокий раскол. Судя по последним событиям, лидер движения «Двери» и уличных протестов Бошко Обрадович решил избавиться от недовольных своей персоной соратников, что явно свидетельствует о кризисе внутри оппозиционного блока.

В начале недели стало известно, что на заседании Президиума движения «Двери», которое состоялось 6 апреля в Белграде, был исключен давний соратник Обрадовича – известный депутат Народной скупщины Зоран Радойичич. По словам самого попавшего в опалу политика, «увольнение» произошло внезапно.

«Несколько дней назад у меня перестала работать корпоративная почта, на которую нам присылают приглашения на заседания правления «Дверей». О том, что в эту субботу состоялось заседание, на котором меня выгнали, я узнал из СМИ! Я – член правления и крайне редко пропускаю встречи. Никто не позвонил мне, чтобы убедиться, что я получил приглашение, тем более никто не сообщил мне причин исключения и не предоставил обосновывающие их документы. Сейчас я попытаюсь раздобыть эти материалы, изучу их и подумаю, что буду делать дальше», – отметил Радойичич в комментарии порталу «Балканист. ру».

При этом политик уточнил, что случившееся стало следствием негативных процессов в рядах оппозиции, о которых он ранее сообщал в интервью СМИ. «Предполагаю, что решение о моем исключении продиктовано спешкой в преддверии внутрипартийных выборов, которые запланированы на первое полугодие. Все, у кого возникли вопросы к нынешнему курсу политики «Дверей», а точнее к тому, почему движение отступило от изначальных политических ориентиров, были исключены. Сначала Срджан Ного, теперь я», – считает депутат.

По его мнению, паника среди руководства «Дверей» вызвана снижением интереса населения к протестным митингам, которые во многом обеспечивают популярность движению. «У меня есть ощущение, что определённые люди в оппозиции, которые принимают участие в протестах, сейчас очень нервничают. В том числе и из-за того, что число участников маршей неуклонно падает. Вы, вероятно, заметили, что фотографии первых, многочисленных протестов были сняты с верхних этажей или крыш зданий, чтобы вместить в кадр толпу людей. От демонстрации к демонстрации точки съемки все больше снижали высоту, пока не дошло до того, что лидеров теперь фотографируют с земли, чтобы показать, что вокруг них есть хоть какие-то люди», – рассказал Радойичич. – Кроме того, чтобы подогреть интерес и вызывать реакцию у власти, лидеры протестов начали вызывать определенные инциденты. Впрочем, о радикализации протестов начали говорить ещё в феврале, и последние события показали, что этот план претворяется в жизнь. Посмотрим, что будет 13 апреля».

Напомним, что ближайшее крупное выступление лидеры протестов готовятся провести в Белграде следующую субботу, 13 апреля. Радойичич подчеркнул, что в протестах он до недавнего времени не участвовал и 13 апреля этого делать также не собирается.

Партийная чистка внутри движения «Двери» вызывает как минимум недоумение у политологов и аналитиков из Москвы. В частности, как отметил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков, «расколы, подобные тем, что происходят сейчас в «Дверях», свидетельствуют, что в оппозиции нет единства».

«Такие события характерны для более поздних этапов существования протестных движений, когда они уже набрали силу и начинают между собой борьбу за власть. Раскол говорит о том, что оппозиция уже начала делить шкуру неубитого медведя, хотя ещё не набрала внушительную силу в Сербии. Это весьма странная тенденция, потому что ее популярность не растёт, а падает», – обратил внимание эксперт.

По его оценке, подобные внутренние конфликты играют против оппозиции: она теряет шанс на достижение какого-либо политического успеха, так как распри «на руку» действующей власти.

«С самого начала у сербской оппозиции не было идеологического единства, и после произошедшего стало ещё сложнее говорить о какой-либо [консолидированной] силе. К тому же протестные акции – это весьма затратные мероприятия. Возможно, этот конфликт в «Дверях» связан с борьбой за финансовые ресурсы, которые иссякают с каждым протестом. Может быть, началась борьба и за то, кому достанутся политические дивиденды, которых, видимо, не много, поэтому делить их «куски» начали уже сейчас», – считает Чирков.

«Полагаю, что и финансовые, и политические факторы сыграли свою роль одновременно. Такие процессы происходили в разных странах, только с другими действующими лицами – на Украине, например. Передел сфер влияния и борьбу за финансовые потоки внутри оппозиции было бы рационально начинать либо раньше, когда рейтинг у нее был выше, чем сейчас (в данный момент он падает, а доверие к действующей власти растёт), либо надо было дожидаться значимых успехов. А теперь эта нисходящая тенденция продолжится», – заключил Чирков.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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