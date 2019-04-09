Открытая провокация Приштины: на севере Косово и Метохии объявлены досрочные выборы

Решение президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи провести внеочередные выборы мэров в четырех общинах с сербским большинством на севере Косово вызвало бурную реакцию в Сербии. Если сербы откажутся принять участие в избирательной кампании, это, по мнению экспертов, может помочь политикам в Приштине обвинить Белград в препятствовании диалогу и достижению окончательного соглашения.

«Назначение внеочередных выборов мэров в четырех общинах на севере Косово и Метохии – еще одна провокация Приштины», – прокомментировал ситуацию вице-президент партии «Сербский список» Игорь Симич.

Политик утонил, что «Сербский список» примет решение об участии в кампании после завтрашней встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Сербский список» не является классической политической организацией, а представляет собой штаб-квартиру по выживанию и борьбе за национальные интересы Сербии в Косово и Метохии. Партия «Сербский список» всегда, и когда мы решали пойти на выборы, и когда мэры подавали в отставку, и сейчас, консультировалась с правительством Сербии и нашим президентом Александром Вучичем. Завтра у нас будет консультация с президентом Вучичем, и мы примем решение, которое в первую очередь будет в интересах сербского народа, живущего на территории Косово и Метохии», – заявил Симич в интервью РТС.

Решение Хашима Тачи удивило даже Центральную избирательную комиссию самопровозглашенной республики Косово, – сказала председатель ЦИК Вальдета Дака, пишет косовское издание «Зери».

«Сегодня Тачи своим указом назначил выборы мэров четырех городов Севера, и эти выборы должны состояться 19 мая этого года. ЦИК срочно собрался, чтобы быстро принять решение, потому что эти выборы объявлены преждевременно. Это решение было принято без предупреждения членов ЦИКа. Выборы назначили, а мы не знаем, что с этим делать» – сказала Дака.

Выборы должны состояться уже через месяц – 19 мая в Северной Митровице, Зубином Потоку, Лепосавиче и в Звечане. Как указано в сообщении кабинета министров, Тачи принял решение основе его «конституционных и правовых полномочий». Эту идею поддержал премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай, который призвал граждан четырех сербских общин на севере Косово выдвигать кандидатуры на пост мэра и 19 мая идти на выборы и голосовать за своих кандидатов.

«Я призываю к свободным и демократическим выборам, основанным на Конституции, наших законах и самых высоких международных демократических стандартах», – написал Хардинай.

Напомним, мэры четырех общин с сербским большинством на севере Косово ушли в отставку со своих постов после того, как правительство Приштины наложило 21-го ноября 2018 года стопроцентную пошлину на продукцию из Сербии. Затем экс-руководители подписали Совместную четырёхстороннюю декларацию, в которой изложили причины своего решения отказаться от функций своих должностей и любого взаимодействия с властями Приштины.

Приштина, Катарина Лане

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