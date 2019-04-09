Анатомия сербской оппозиции: курс – за Запад, вопреки интересам страны

Громкие политические протесты в Сербии стали инструментом не только попыткой захвата власти, но и удобным способом отказа от зашиты национальных интересов балканской республики. Выверенные лозунги о засилии коррупции и за социальную справедливость на деле скрывают за собой окончательный разворот Сербии в сторону Запада.

Портал «Балканист. ру» проанализировал действия и заявления известных сербских оппозиционеров, в том числе в отношении России, и пришел к выводу, что эти политики готовы бороться только за интересы Запада и свои личные. РИА «Новый День» публикует эту любопытную статью.

Уличные шествия под девизом «Один из пяти миллионов» постепенно превращаются в одну из примет политической жизни современной Сербии, чей накал от недели к неделе то повышается, то понижается. Участников акции совсем не смущает, что сейчас время Великого Поста (и это при том, что религиозная самоидентификация всегда была для сербов определяющей в пестром балканском этническом котле) и что официальный Белград входит в фазу острых и принципиальных переговоров с сепаратистской Приштиной и ее заокеанскими кураторами. Обо всем этом лидеры оппозиционного «Союза за Сербию», манипулирующие протестными настроениями, будто бы и думать не хотят. Они живут исключительно идеей свергнуть президента Александра Вучича и нынешнее правительство. На самом деле, эти люди весьма проницательны и продумывают свои действия, у них есть четкая позиция, которую они не раз демонстрировали.

Злословие и «независимая от России политика»

Например, Вук Еремич – руководитель Народной партии, экс-глава МИДа в годы, когда Сербией управляли прозападные демократы во главе с Борисом Тадичем, и даже председателя 67-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Твиттер оппозиционера давно превратился в своего рода мегапопулярное медиа, где тот, как правило, едко и хлестко высказывается на злобу дня. Зло в понимании Еремича – это Александр Вучич и все, что с ним связано.

Высказался Еремич и накануне поездки в Белград президента России Владимира Путина, чей визит сербское общество небезосновательно восприняло как своего рода жест поддержки официальной Москвы в адрес нынешнего сербского руководства. Узнав, что российский лидер намеревается наградить своего сербского коллегу Орденом Александра Невского, Еремич не смог промолчать. По его версии, Путин собирался вручить награду, которой якобы обычно удостаиваются чиновники после двадцати лет службы, и тем самым российский лидер будто бы четко выразил свое отношение к Вучичу, «над которым смеется и которого презирает».

Видимо, автору этих строк никто не рассказал, что аналогичной награды в свое время удостоился и теперь уже экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который никогда не состоял на российской госслужбе.

Надо ли лишний раз напоминать, что визит президента РФ в Сербию прошел на высочайшем уровне, и церемония награждения состоялась. А посол России в Сербии, неадресно отвечая всем, кто поддержал «орденский» выпад Еремича и не помнит собственной истории, напомнил, что ранее подобной награды среди представителей Сербского мира удостаивались король Александр I Карагеоргиевич, черногорский правитель, а затем и митрополит Петр II Петрович Негош, знаменитый сербский политик и дипломат Никола Пашич. Александр Вучич стал первым сербским политиком новейшего времени, удостоенным этого ордена, что «говорит о многом».

Однако и после этого Еремич продолжил гнуть свою линию, публично заявляя в прессе, что «Россия поддерживает Сербию, но Вучича Путин презирает». Согласно Еремичу, выходит, что «этой Россией управляют не сильно умные люди»: дескать, да, презирать-то нынешнее руководство Сербии они презирают, а вот ордена, которые носили Александр I Карагеоргиевич, Петр II Петрович Негош и Никола Пашич раздают кому попало. Намек Еремича понятен: тут совсем недалеко до выпадов, собственно, в адрес самой России. Однако эта позиция, наряду с признанием Косово «не-Сербией» (на чем погорел «политик-фрик» Чедомир Йованович), в сербском обществе заведомо провальна – надолго с ней в политике не задержишься.

А вот за пределами «родного» политического и информационного поля, по мнению Вука Еремича, можно и расслабиться. Так, еще в 2008 году, после операции по «принуждению Грузии к миру», глава сербского МИД Вук Еремич, общаясь с австрийским изданием «Die Presse», сказал, что «Сербия не является частью российской политики», и для нее «территориальная целостность государства – священна». Стало быть, несмотря на помощь России в вопросе Косово, признавать Южную Осетию и Абхазию Белград не будет. Нечто подобное сказал недавно по поводу Крыма и Александр Вучич – но другим тоном, словно извиняясь: мол, признаем Крым, и у нас сразу же отберут Косово. А вот Еремич тогда был в своей среде, потому его истинное лицо проступило «по полной».

Хотел сдать героя в Гаагу, поэтому Москва раздражала

С не меньшим «пиететом» к Москве относился и бывший босс Еремича Борис Тадич. В свое время он назначил Еремича своим старшим советником по делам внешней политики, а после Еремич вошел в главный совет Демократической партии, которую Тадич тогда возглавлял. На словах Борис Тадич всегда выражал симпатии к России, но, будучи родом из семьи «профессиональных диссидентов», экс-президент всегда был обращен к Западу и изначально намеревался повести страну в ЕС – а если возьмут, и в НАТО. Потому неудивительно, что в период его президентства сербские военные, например, не принимали участия в параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве.

На этом фоне совсем неудивительной в свое время стала информация с WikiLeaks. Этот известный источник сделал достоянием всего мира жалобы Миодрага «Мики» Ракича, главы администрации Бориса Тадича, представителю посольства США в Сербии Дженнифер Браш на Москву. Мол, «эти русские знают, где скрывается генерал Ратко Младич, но не говорят». И самого Тадича сей факт «раздражает и расстраивает». Неслучайно впоследствии официальный Белград заявил, что стоит основателю ресурса WikiLeaks Джулиану Ассанжу приехать в Сербию, как его тотчас же арестуют…

Москва, понятное дело, на неудовольствие тогдашнего сербского президента особого внимания не обратила. А вот сербский народ его не простил и отказался избирать на новый срок. Не простили ему поиск и выдачу в Гаагу другого легендарного лидера боснийских сербов – Радована Караджича, арест которого, согласно информации известного политика Синиши Вучинича, санкционировал сам Тадич. Не простили и перенос обсуждения судьбы Косово с международной площадки ООН на более закрытую и «корпоративную» площадку Евросоюза. И, конечно, не простили первые договоры по Косово, ставшие, по большому счету, прологом к самопровозглашению независимости края.

При этом Тадич стоял за спиной лидера «Левых Сербии» Бошко Стефановича, который в ноябре 2018 года тряс перед общественностью своей окровавленной рубахой после непонятно чьего нападения. Напомним, что с этого момента в Сербии и начались протесты. Выходит, лидера теперь уже социал-демократов протестное движение занимает не меньше, чем и его коллег по прозападно-демократической прослойке сербского политикума. Следовательно, и властные амбиции сохранились.

Радость несправедливому приговору и патриотический раскол

Рассказывая о лидерах нынешних сербских улиц, нельзя обойти вниманием одного из главных трибунов столичных белградских оппозиционных шествий: не только сербского, но и давно всемирно известного актера Сергея Трифуновича. На протяжении всей своей карьеры артист не стеснялся сомнительных с точки зрения сербского национального самосознания ролей: в ленте «Шершень» вполне убедительно сыграл албанского боевика и бандита, в голливудском «Спасителе» – боснийского серба, безжалостно отрезающего пальцы бошняцким бабушкам, а в сербском фильме «Турне», насквозь пронизанном настроением «какие мы плохие», – лихого сербского же командира, в котором легко угадывается покойный герой войны 90-х Желько «Аркан» Ражнатович и который, глумясь, убивает интеллигентных хорватских военнопленных… Потому вполне логично, что возглавляемое Трифуновичем «Движение свободных граждан» приветствовало приговор Радовану Караджичу.

На своей странице в соцсети в ответ на намек, что у него русское имя, актер разразился весьма показательной тирадой: водку не пьет, «Ладу» не водит, русский салат (оливье) не ест, Марии Шараповой предпочитает Ану Иванович и в целом ввел против России собственные санкции. То, конечно, была шутка, но, как мы знаем, в каждой шутке…

Когда глядишь на всех этих занимательных персонажей, порой диву даешься, как в их теплую компанию попал лидер патриотической и вполне вменяемой партии «Двери» Бошко Обрадович? Согласно данным инсайдеров околополитической среды, Обрадович, не получив от России поддержки на самом высоком уровне и не сумев образовать собственную фракцию в парламенте, прибегнул к ставшему, увы, уже привычным для сербской политики методу: сходил в посольство США…

Впрочем, все это может быть слухами и не более. Но, что показательно, на фоне митинговых страстей у Обрадовича произошел разрыв с его не менее харизматичным соратником Срджаном Ного, разрыв с взаимными обвинениями и исключением последнего из партии. Сам лидер движения объясняет все произошедшее тем, что Ного нарушил партийную дисциплину, направив угрозы в адрес президента Вучича и премьера (или «премьерки», ведь для сербского языка свойственны феминитивы) Аны Брнабич. Еще и с публичной демонстрацией импровизированных виселиц для обоих. В свою очередь, другой член руководства «Дверей» Зоран Радойичич объяснил газете «Политика» ситуацию так: на конфликт повлияло в том числе и вступление партии в оппозиционный «Союз за Сербию» вместе с теми политиками, кто ответственен за разрушение страны и предательскую политику.

Как бы то ни было, этот самый «Союз» вновь призывает соотечественников «к ножу и топору» 13 апреля. Они заранее разработали «увеселительную программу»: пикетирование здания парламента и телеканала Pink TV (видимо, предыдущая хаотичная и довольно бестолковая попытка захвата телеканала РТС только распалила оппозиционеров). И, конечно, тысячи людей пойдут за глашатаями прав и свобод, как и во времена «Бульдозерной революции» 2000 года, когда произошло свержение Милошевича. Проблема в том, что на этот раз для Сербии такая перспектива может обернуться самыми негативными последствиями к удовольствию западных «кукловодов».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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