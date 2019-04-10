Сербию забрасывают «коктейлями Геббельса»: США толкают страну в НАТО

Антиправительственные выступления в Сербии проходят по схеме цветной революцию, цель которой для ее реальных организаторов подчинить и колонизировать эту балканскую республику. Как считает директор Института Свободы (Москва) Федор Бирюков, «Сербия вновь топчется у дверей рукотворного ада, с энтузиазмом неофита заглядывая куда-то в манящий мрак этих зверских врат».

«США и их «иностранный суперлегион» НАТО – вот единственные на сегодняшний день глобальные заказчики, бенефициары и конструкторы разрушительных национальных кризисов, которые принято называть «цветными революциями», фактически – государственных переворотов. Цели везде одни и те же: оккупация, подчинение, колонизация. Именно это сейчас Запад пытается в очередной раз провернуть на сербской земле с сербским народом», – пишет Бирюков в авторской колонке для газеты «Аргументы и факты».

Эксперт обращает внимание, что сегодня Сербия вновь столкнулась с «оружием, выжигающим массовое сознание» – «коктейлем Геббельса». «По сути, это не что иное, как сверхконцентрированный пропагандистский контент. Немного фактов, побольше эмоционального фона, много полуправды и главный секретный ингредиент – отборнейшая ложь. Перемешать, встряхнуть – и в дело! Действует, как правило, безотказно. Эффект моментальный, похмелье адское. Именно это зелье западные политические бармены щедро разливают сегодня на улицах Белграда», – подчеркнул Бирюков.

Как отметил эксперт, демонизация законной власти – еще одна непременная составляющая «коктейля Геббельса», и сербский президент Александр Вучич в этом плане – очень характерный пример. «Чем так плох для Сербии Вучич? Да ничем. Напротив, его политический генезис (бывший радикал, а ныне прогрессист), его интеграционные геополитические взгляды (готовность найти приемлемое решение косовского вопроса, стремление достичь оптимального баланса в отношениях и с Западом, и с Россией), умение находить общий язык с самыми разными политиками – все эти факторы должны, по идее, способствовать авторитету и влиянию президента на сербское общество. Однако протесты оппозиции начались сразу же после избрания Вучича главой государства. Это был апрель 2017 года. Не сейчас, не после теплых встреч Владимира Путина и Александра Вучича в Москве и Белграде, а уже тогда сербская оппозиция выступила радикально против нового лидера», – пишет Бюрюков.

По его словам, Вучич просто был объявлен «плохим парнем», которого должны победить «хорошие парни». «И причина противостояния лежит на поверхности: избранный президент считает, что Сербия должна сохранять военный нейтралитет и не вступать в НАТО. Этого вполне достаточно, чтобы тебя назвали тираном, дьяволом и врагом демократии. И даже принципиальная ориентация Вучича на интеграцию страны в Европейский союз не спасла. НАТО и США сильнее ЕС», – констатировал эксперт.

Бюрюков считает, что сегодня этот технологично сконструированный политический кризис в Сербии развивается также по неизменной логике «цветных революций», спонсируемых и реализуемых западными и, в частности, американскими центрами. Эффект «коктейля Геббельса» объединяет за одним столом и в одних рядах либералов и националистов, левых и правых, на то он и коктейль. Как червонец, который нравится всем.

Как пишет эксперт, среди лидеров нынешнего оппозиционного движения «Союз за Сербию» и протестных акций «Один из пяти миллионов» выделяется глава партии «Двери» Бошко Обрадович, нынешняя позиция которого привела к расколу внутри организации. Ранее «Двери» были консервативно-патриотической силой, выступавшей против вступления Сербии в НАТО и за тесный союз с Россией. Одно время организация даже активно взаимодействовала с российской партией «Родина», которую еще называют «политическим спецназом Путина». «Но «коктейль Геббельса» развернул «Двери» совсем в другую сторону, распахнул их навстречу враждебным западным вихрям. «Союз за Сербию», серьезно? Да нет, друзья, это Союз за НАТО. На примере стремительной политической эволюции «Дверей» и их лидера становится понятно, насколько сильным может быть воздействие западного «коктейля Геббельса» даже на убежденных национал-патриотов», – отмечает Бирюков.

По его оценке, «альтернативой этому токсичному опьянению может быть лишь стратегия здравого смысла и верность национальным интересам страны».

«Дело даже не в противостоянии Запада и России, в которое постоянно пытаются втянуть Сербию. Дело в том, какой путь предпочтителен для такого сильного и гордого народа, как сербы. Быть суверенными, свободными, жить своим умом. Или покориться тем, кто еще двадцать лет назад бомбил твою землю, превращал в кровавое крошево цветущие города и деревни, убивал твоих матерей, отцов, стариков и детей. Кто пришел на твою землю с оружием, а теперь требует встать на колени и поцеловать меч захватчика. Полагаю, для большинства сербов выбор здесь все-таки очевиден», – заключает Бирюков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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