Ставка на насилие: Приштина разработала сценарий захвата севера Косово и Метохии

С помощью объявленных накануне Приштиной выборов председателей четырех общин с сербским большинством на севере Косово и Метохии власти самопровозглашенной республики пытаются дестабилизировать обстановку, «создавая угрозу для начала протестов сербского населения, а затем и насилия», пишет сегодня сербская газета «Политика».

По оценке издания, «если партия «Сербский список», за которую на последних выборах проголосовало около 90% сербов, бойкотирует майские выборы, это может привести к вмешательству полиции Косово (Rosu) в обстановку на севере края, а затем Приштина обвинит местных сербов и Белград».

Как считает газета, полицейское вмешательство Приштина будет использовать, чтобы занять «Трепчу», а также все административные переходы границы. «Это то, чему косовские спецназовцы тренировались в Северной Македонии, чтобы применять на местах», – пишет «Политика».

Газета напоминает, что председатели четырех сербских общин на севере Косово и Метохии в ноябре прошлого года подали в отставку после того, как правительство Приштины ввело 100-процентные пошлины на сербскую продукцию.

Белград, Катарина Лане

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