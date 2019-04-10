Протест на грани срыва: лидер сербской оппозиции угрожает журналистам

Одним из лидеров оппозиционного «Союза за Сербию» Драган Джилас угрожал журналистам. Об этом сообщил главный редактор сербской газеты «Блиц» Предраг Михайлович, выступая сегодня в эфире утренней программы на телеканале «Прва».

Отвечая на вопрос, угрожает ли кто-то «Блицу», Михайлович ответил: «Да, очень часто». «Мы страдаем от давления и угроз, которые поступают отовсюду, начиная от анонимных личностей и преступников и заканчивая политиками. Скажем, в своем Твиттере угрожал нам Драган Джилас. Он давит на нас, печатаем ли мы или не печатаем другие новости… Например, пишет «Подумай о том, что когда-нибудь тебя не будет у власти». Я думаю, что речь идет о недопустимом», – сказал редактор «Блица», слова которого цитирует портал «Балканист.ру».

Кроме того, Михайлович отметил, что речь идёт о манере политиков манипулировать и «обрабатывать» средства массовой информации, когда кто-то делает то, что им не нравится. «Они уже на автомате оказывают давление», – добавил он.

Стоит отметить, что ранее депутат Народной скупщины Зоран Радойичич отмечал, что у лидеров сербской оппозиции сдают нервы накануне «решающего протеста» 13 апреля, именно поэтому организованы, в том числе, чистки в рядах движений, входящих в «Союз за Сербию».

На этом фоне градус напряжения в обществе, как и давление в СМИ, растёт, а проведение антиправительственного марша может оказаться под вопросом. Лидер «Движения свободных граждан», которое ранее поддержало протесты, актёр Сергей Трифунович вовсе настроен пессимистично. «13 апреля абсолютно ничего не произойдёт. Вучич не уйдёт в отставку и не падет перед народом на колени, прося прощения», – заявил он.

В то же время с резкой критикой «Союза за Сербию» накануне протеста выступили Либеральные демократы Сербии. «Они [«Союз»] продолжают распространять идеи, которые противоположны принципам современной и европейской Сербии. Это доказывает то, что они – никакая не альтернатива нынешней власти. Своей деятельностью они отдаляют Сербию от Европы и ввергают ее в нестабильность: не только на внутреннем, но и на региональном уровне», – говорится в заявлении либерал-демократов.

Комментируя эту ситуацию, политолог Неманя Старович отметил, что, «если иметь в виду недостаточную массовость протестов, которые каждую субботу проходят в Белграде (на них присутствует, в основном, не более двух-трёх тысяч человек), нечего ожидать, что 13 апреля соберётся хотя бы что-то похожее на «критическую массу», способную на политические перемены в Сербии.

В то же время Старович обратил внимание, что можно ждать всевозможных провокаций со стороны оппозиции. «Слабый отклик граждан подталкивает лидеров оппозиции к радикализации в расчёте на то, что единственно лишь агрессия и происшествия способны вызвать реакцию народа», – отметил эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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