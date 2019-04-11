«Демократичная» сербская оппозиция возобновила наступление на свободу слова

Сербская оппозиция, выступающая против «недемократичного» действующего правительства президента республики, объявила войну журналистам за неправильное освещение событий. Очередным наступлением на свободу слова стало появление в центре Белграда плакатов оскорбительного содержания, главным «героем» которых стал редактор сербского таблоида «Информер» Драган Вучичевич.

В частности, на одном из плакатов перечисляются те, «кого оскорбляет Драган Вучичевич». Это популярные актеры, певцы, журналисты, активисты, и даже крепость Калемегдан, легендарный югославский баскетболист и мультипликационный герой Снупи. На втором плакате изображён сам редактор «Информера» и те, с кем он «не пошёл в драку»: это лидер «Движения свободных граждан» актёр Сергей Трифунович, телеведущий Иван Иванович, певец Владо Георгиев и «одна страшная мышь». На третьем плакате перечислены те, кого защищает редактор «Информера»: среди них журналисты, телеведущие, криминальные авторитеты, политики. На следующем плакате перечислены источники дохода Вучичевича, отмечает портал «Балканист.ру».

На сайте «Информера» серии плакатов посвящена отдельная публикация, в которой сообщается, что «лидеры «Союза за Сербию» Драган Джилас, Бошко Обрадович, Вук Еремич таким образом ведут одну из самых грязных кампаний против неподконтрольных им СМИ, используя проверенные фашистские методы».

Как отмечается в статье, «хотя все европейские организации неоднократно призывали сербских оппозиционеров прекратить нападать на журналистов и издания, с чьей редакционной политикой они не согласны, лидеры «Союза за Сербию» продолжают угрожать журналистам и редакторам». Однако, «вопреки фашистской кампании «Союза за Сербию», «Информер» по-прежнему остаётся самой популярной газетой Сербии, которая продаёт по 100 тысяч экземпляров в день», подчеркивается в репортаже.

Сам редактор газеты «Информер» Драган Вучичевич ничуть не удивлён подобной акцией оппозиции. В интервью телекомпании «Пинк» он заявил: «Их [оппозицию] вообще не интересует демократия. Они лицемерны и хотят только устраивать хаос и столкновения на улицах. Они из себя героев строят, не дай бог власть попадёт им в руки! Белград они обклеили плакатами, в которых оскорбляют и лично меня, и «Информер», а также призывают к насилию. Вот их единственная «политика»!».

Вучичевич призывает журналистское сообщество и СМИ отреагировать на подобные действия. Кроме того, как указывает редактор газеты «Информер» со ссылкой на собственные источники, оппозиция планировала устроить еще одну политическую акцию – голодовку.

«Это была идея Срджана Шкора, журналиста. Он предложил ввалиться в Скупщину и устроить там голодовку. Джилас эту идею поддержал, однако потом из Сент-Луиса позвонил Еремич и сказал, что врач запретил ему голодать, поэтому пусть кто-то голодает вместо него», – рассказал Вучичевич.

По его мнению, «если к власти придут эти агрессивные бузотёры, это будет не демократия, а анархия». «Меня каждый день по десять раз кто-нибудь спрашивает: как такое насилие вообще в принципе возможно?! Всем отвечаю, что 19 апреля мы, граждане Сербии, противники политики виселиц и бензопил, соберёмся у Парламента и покажем, чего на самом деле хочет Сербия!», – заявил Вучичевич.

Напомним, что 19 апреля в центре сербской столицы запланирован к проведению митинг в поддержку лидера страны Александра Вучича и Сербской прогрессивной партии

Стоит отметить, что скандал с «Информером» – далеко не первый выпад оппозиционеров в адрес СМИ. Ранее редактор сербской газеты «Блиц» Предраг Михайлович сообщал, что ему угрожал экс-мэр Белграда и один из лидеров антиправительственных протестов Драган Джилас.

Одной из самых резонансных акций стал штурм телекомпании РТС, куда оппозиционеры ворвались с бензопилой.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.04.19

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