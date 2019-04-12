Захват Белграда и «майдан»: раскрыт «западный» план сербской оппозиции

Иностранные разведывательные структуры полностью посвящены в планы сербской оппозиции относительно митинга 13 апреля, когда противники действующей власти в республике готовы устроить в центре Белграда палаточный лагерь – по примеру украинского майдана с провокациями, которые в Киеве привели к большому числу жертв. Об этом пишет со ссылкой на собственные источники сербская ежедневная газета «Ало!»

«Наши источники предупреждают, таким образом лидеры «Союза за Сербию» решили радикализовать протесты… Сербию хотят сделать очередным полигоном для политико-информационных экспериментов западных центров силы», – отмечает издание, статью которого цитирует «Балканист.ру».

Сербская газета обращает внимание, что западные «центры силы» во всех отношениях поддерживают лидеров протеста Бошко Обрадовича, Драгана Джиласа, Вука Еремича и команду «Союза за Сербию», а целью переворота являются планы «запихнуть» Сербию в НАТО и заставить ее признать Косово. «Они хотят включить в правительство Сербии послушную элиту, которая беспрекословно выполняла бы все их требования, включая признание провозглашённой в одностороннем порядке независимости Косово и вступление Сербии в НАТО», – утверждает источник «Ало!».

Еще один собеседник газеты, лидер движения «Заветницы» Стефан Стаменковски указывает, что «новый ДОС [коалиция «Демократическая оппозиция Сербии», сформированная против Слободана Милошевича], собранный вокруг «Союза за Сербию», это длинная рука тех, кто хочет увидеть нашу землю на коленях».

«Очевидно, что Джилас и Еремич, будучи в США на встречах с американскими функционерами, получили четкие инструкции, каким образом перевести давно созданную атмосферу дестабилизации в полную блокаду общественных институтов Сербии. Цель «внешнего фактора» заключается в том, чтобы через оппозиционеров заставить руководство государства беспрекословно выполнить ультиматум и отказаться от каждого пункта суверенной и независимой политики», – считает Стаменковски.

Сотрудник Государственной службы безопасности с многолетним стажем Божидар Спасич в комментарии «Ало!» выразил уверенность, что сербские оппозиционеры дали западным спонсорам твердое обещание выступать против всего, что делает нынешнее сербское правительство и президент республики.

«Это означает, что в первую очередь они сделают всё, чтобы Сербия вошла в НАТО! Вы видите, как внезапно исчезли из Сербии все лоббисты НАТО? Они замолчали, потому что теперь эту работу взяла на себя оппозиция, и лоббисты лишь смотрят и ждут, когда они ее закончат. Джилас и команда не случайно выбрали именно это время, чтобы устроить хаос: они своими выходками стопорят и срывают попытки диалога с Приштиной. Для них Косово ничего не значит: наоборот, они даже думают, что Косово нам мешает, – и это больше всего отвечает позиции врагов Сербии. Оппозиционеры хотят 13 апреля захватить Белград. Но это не сойдёт им с рук, хотя они и стараются изо всех сил, даже подобрали палатки – обычные и штабные, для «вождей», – считает Спасич.

Как сообщалось ранее, сербская оппозиция заявила на 13 апреля «решающий протест». В этот день истекает срок ультиматума с требованием об отставке правительства и президента республики. Накануне этой акции министерство обороны Сербии заявило, что не допустит государственного переворота, а зачинщики силовых провокаций понесут ответственность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.04.19

«Демократичная» сербская оппозиция возобновила наступление на свободу слова. / Раскол из-за «украинского сценария»: сербскую оппозицию «штормит» накануне «решающего протеста». / Сербия отправит в Россию нового посла. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»