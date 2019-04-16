Косовская проблема: президент Сербии обозначил тему переговоров в Берлине

Предстоящие 29 апреля переговоры Белграда с представителями косовских албанцев, организованные в Берлине по инициативе Германии и Франции, будут посвящены отмене введённых властями самопровозглашенной республики пошлин на сербские товары, а также возможностей по продолжению диалога с Приштиной. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. При этом он заверил, что эта встреча «не имеет отношения к какому-либо решению по Косово».

«Нас ждут трудные разговоры с албанскими представителями [Косово], с [канцлером ФРГ] Меркель и [президентом Франции] Макроном тоже будет нелегко, но это не имеет никакого отношения к решению по Косово. Мы хотим поговорить о пошлинах и о том, продолжится ли диалог. Никакое решение [косовского вопроса] даже не рассматривается. Это одно из ложных заявлений, на которое я бы особо не обращал внимания», – сказал президент Сербии и уточнил, что ситуацию в Косово и Метохии в скором времени обсудят в Народной скупщине, цитирует Вучича «Балканист.ру».

Говоря о митинге «Стоп насилию!», который запланирован на пятницу, 19 апреля, в Белграде в рамках кампании «Будущее Сербии», Вучич отметил, что его главная цель – заявить о необходимости «объединить Сербию».

Вучич добавил, что на митинге выступит министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, и это «особенно важно после беспрецедентных заявлений о венграх, которые мы слышали из уст Сергея Трифуновича и последовавшего красноречивого молчания всех его партнеров по оппозиции».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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