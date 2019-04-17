«Фашизм не пройдет!» Президент Сербии ответил на угрозы оппозиции

Президент Сербии Александр Вучич жестко ответил на угрозы оппозиции помешать 19 апреля проведению митинга за единую республику. «Давайте, попробуйте заблокировать дороги, и вы увидите – каждую вашу блокаду мы пробьём, в каждом месте. Вот увидите, банда фашистская, фашизм в Сербии не пройдет!» – заявил он.

Выступая сегодня перед своими сторонниками – членами Главного и Исполнительного комитетов Сербской прогрессивной партии, Вучич подчеркнул, что митинг в Белграде в рамках кампании «Будущее Сербии» не начнется до тех пор, пока не придут все, кто планируется в нем участие.

«И мы поедем в каждую деревню, в любое место, где какой-нибудь последователь фашиста Обрадовича, магната Джиласа и Йеремича осмелится блокировать людей и не дать им двигаться... Пока мы не освободим эти дороги, митинг в Белграде не начнётся, даже если нам придётся два дня ждать здесь, в Белграде», – подчеркнул президент Сербии.

Вучич завершил обращение к членам Главного и Исполнительного комитетов партии с просьбой аплодировать дамам из городской власти в Белграде, которые недавно защитили Думу, а также 27 сербам из Косово и Метохии, которые пешком отправились на большой митинг в Белград, за их выносливость.

«Да здравствуют Косово и Метохия! Да здравствует Сербия!» – заявил Вучич, слова которого были встречены аплодисментами.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 17.04.19

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