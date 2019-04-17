российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 апреля 2019, 15:23 мск

Новости Балканы

«Фашизм не пройдет!» Президент Сербии ответил на угрозы оппозиции

Президент Сербии Александр Вучич жестко ответил на угрозы оппозиции помешать 19 апреля проведению митинга за единую республику. «Давайте, попробуйте заблокировать дороги, и вы увидите – каждую вашу блокаду мы пробьём, в каждом месте. Вот увидите, банда фашистская, фашизм в Сербии не пройдет!» – заявил он.

Выступая сегодня перед своими сторонниками – членами Главного и Исполнительного комитетов Сербской прогрессивной партии, Вучич подчеркнул, что митинг в Белграде в рамках кампании «Будущее Сербии» не начнется до тех пор, пока не придут все, кто планируется в нем участие.

«И мы поедем в каждую деревню, в любое место, где какой-нибудь последователь фашиста Обрадовича, магната Джиласа и Йеремича осмелится блокировать людей и не дать им двигаться... Пока мы не освободим эти дороги, митинг в Белграде не начнётся, даже если нам придётся два дня ждать здесь, в Белграде», – подчеркнул президент Сербии.

Вучич завершил обращение к членам Главного и Исполнительного комитетов партии с просьбой аплодировать дамам из городской власти в Белграде, которые недавно защитили Думу, а также 27 сербам из Косово и Метохии, которые пешком отправились на большой митинг в Белград, за их выносливость.

«Да здравствуют Косово и Метохия! Да здравствует Сербия!» – заявил Вучич, слова которого были встречены аплодисментами.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 17.04.19

Живой забор из телохранителей: лидеры сербской оппозиции отгораживаются от сторонников и журналистов. / Косовская проблема: президент Сербии обозначил тему переговоров в Берлине. / Лидер сербских радикалов назвал руководство «Союза за Сербию» бездарными политиками. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Политический кризис в Сербии

«Используют в темную»: сербская оппозиция подставляет российских журналистов

Живой забор из телохранителей: лидеры сербской оппозиции отгораживаются от сторонников и журналистов

Лидер сербских радикалов назвал руководство «Союза за Сербию» бездарными политиками

Протестный тупик: сербская оппозиция «отличилась» неспортивным поведением

«Демонстрация без силы»: русская журналистка в эпицентре сербского протеста (ФОТО)

Начало конца сербской оппозиции: «майдан» оказался блефом

Пока без провокаций: антиправительственное шествие в Белграде (ВИДЕО)

В центре Белграда начался митинг протеста (ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Политический кризис в Сербии, Сербия,

Новости партнеров