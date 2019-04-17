«Используют в темную»: сербская оппозиция подставляет российских журналистов

Материал сербского подразделения агентства «Спутник» едва не спровоцировал международный скандал во время освещения протестной акции, которая прошла в Белграде 13 апреля. Претензии о заявленных оппозицией 100 000 участников антиправительственного выступления высказал даже президент Сербии Александр Вучич.

По оценке МВД Сербии, на протест удалось собрать немногим более 7 тысяч человек. При этом Вучич призвал не давать в эфир неверные данные о количестве манифестантов, назвав завышенное число участников митинга «безрассудной и грубой ложью».

Комментируя эту ситуацию, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что случившееся можно считать информационным подлогом. «Это фактически информационный подлог. «Спутник» не объявлял цифру 50 000, а та цифра, которая прозвучала в их цитате Сергея Трифуновича – просто смешна, 100 000 там на протесте не было и в помине. Таким образом российский официальный информационный ресурс оказался инструментом сербской внутриполитической борьбы, что не является правилом для государственных СМИ Российской Федерации, которые работают за границей. И конечно, вопрос того, кто должен за это ответить, это вопрос внутренней политики холдинга МИА «Россия Сегодня», – подчеркнул политолог.

В то же время Бондаренко считает, что в случившемся наверняка не было злого умысла. «Понятно, что тут нет злого умысла, а есть эксцесс исполнителя, который в этот день процитировал Трифуновича, и таким образом была дана оценка из уст актёра, который не отвечает за свои слова и отвечать не может, потому что он – нанятый ведущий этих протестов», – сказал эксперт.

«Что же касается политики «Россия сегодня» и «Спутника», то эксцесс исполнителя должен быть уточнён и, если в сербской редакции «Спутника» есть люди, симпатизирующие сербской оппозиции, это не может соответствовать этике и стандартам холдинга «Россия сегодня», который отличается тем, что даёт, как правило, факты, а не оценочные суждения, какими стала цифра 100 000 из уст Трифуновича», – заключил Бондаренко.

Москва – Белград, Катарина Лане

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