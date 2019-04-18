В России опасаются за жизнь сербского президента: «Если Вучич не подчинится Госдепу, его могут физически ликвидировать»

В деятельности сербской оппозиции явно «торчат уши» Госдепа США, который пытается организовать очередную «цветную революцию» на Балканах и вовлечь Сербию в свою коалицию. Такое мнение высказал российский политолог, обозреватель агентства Newsfront Сергей Веселовский. По его оценке, сербская оппозиция – марионеточна, что доказала своими консультациями в Вашингтоне.

«Из деятельности оппозиции явно «торчат уши» Госдепа, и мы прекрасно понимаем, кто и ради каких целей будоражит сегодня Сербию. Им необходимо, может быть, даже не столько свержение власти президента и премьер-министра, сколько заставить их быть более покладистыми, и быстрее выполнять то, что Вашингтон хочет от Сербии. А это вхождение в НАТО, затем вступление в Евросоюз, и, конечно же, максимальное сокращение контактов с Российской Федерацией. За оппозиционными силами стоят представители НКО и Госдепа США», – считает Веселовский.

Согласно его прогнозу, в обозримом будущем в Сербии возможна цветная революция, как это ранее произошло на Украине. «Дальше будет либо цветная революция, которая готовится американцами, либо принуждение к послушанию. Вспомните, как Януковича душили со всех сторон и, пока он слушался, его не трогали, но как только он отказался подписать ассоциацию с ЕС, его тут же свергли, причём в этом принимали участие представители европейских политических сил и руководители государств Евросоюза. Поэтому, если Вучич не поймёт намеков, ему прямо укажут на дверь, и в лучшем случае он спасётся за пределами Сербии, в худшем его физически ликвидируют, это практически однозначно», – подчеркнул Веселовский.

В то же время он выразил уверенность, что введение санкций против России станет ещё одним шагом в антироссийской борьбе, которая сейчас разворачивается в Сербии. «В мире идёт борьба за экономические рынки и потенциалы разных стран. Удушить Россию американцы хотели, хотят и будут хотеть всегда. Война уже идёт, просто другими методами, и не понимать это невозможно. Сегодня нельзя быть страной-Риббентропом, которая между умными и красивыми. Сегодня надо принимать чью-то сторону и принимать однозначно. На войне не бывает такого, что ты одновременно и с Гитлером и со Сталиным и пытаешься между ними пролавировать. Это не получится ни при каких обстоятельствах», – сказал эксперт.

По его оценке, сегодня Сербия стоит перед выбором: или она вместе с Россией борется с блоком НАТО, демонстрируя, что она союзник, который не предаст, а Россия не предаст в свою очередь Сербию, или Сербия становится частью антироссийской коалиции. «Готовится локальная война против России, в которой Америка, как и раньше, отсидится в стороне, воюя с нами экономическими методами, а потом и руками сателлитов: поляков, румынов, прибалтов, украинцев и сербов, если Сербия сдастся», – прогнозирует он.

Политолог считает, что обострение косовского вопроса требует оперативного и четкого решения, которое Россия и Сербия должны принять вместе и последовательно воплощать в жизнь. «У меня как гражданина России по Косово позиция одна: Косово – это Сербия. Необходимо отменять все нарушения международным норм и правил, необходимо требовать от мира признания Косово сербским, вплоть до вывода агрессивных албанских военных, но, прежде всего, необходимо ставить вопрос о выводе из Косово международного центра подготовки террористов, который называется военной базой США. Россия, по моему мнению, должна принять жесткую однозначную позицию, что Косово – это неотъемлемая часть Сербии, потому что там не было ни референдума, ни других законных международных процедур, его отобрали американцы с европейцами и сделали там албанский анклав, уничтожив православные реликвии и храмы и изгнав тысячи сербов. Справедливость должна быть восстановлена», – подчеркнул Веселовский.

Он также обратил внимание, что Россия поддерживает президента Сербии, а сербские пророссийские силы хотели бы заручиться поддержкой из Москвы. «Представители пророссийских политических сил буквально криком кричат, обращаются в посольство: «Поддержите нас, иначе у нас будет такая же ситуация, как на Украине!», – заключил он.

Белград, Катарина Лане

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