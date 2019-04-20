Албания готова поджечь балканскую «пороховую бочку»

«Великая албанская идея» может стать опасным фактором, который способен «воспламенить» Балканы, если официальные переговоры по косовской проблеме зайдут в тупик. Такое мнение высказал политолог, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров, комментируя предстоящие в конце апреля переговоры лидеров ЕС, президента Сербии Александр Вучича и главы самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, а также заявление премьер-министра Албании Эди Рамы о задаче номер один – присоединить Косово к Албании.

Эксперт обратил внимание, что подобные заявления привязаны к переговорному процессу, который проходит между Белградом и Приштиной. По его оценке, притязания Албании могут оказаться гораздо обширнее, чем территория Косова. «Албанские радикалы, к которым можно отнести в значительной степени и премьер-министра Албании, не удовольствуются этими изменениями (по разграничению Косова), потому что ареал распространения албанцев и возможные границы той самой этнической Албании, о которой говорят албанские националисты, выходит далеко за рамки территории, которые могут сейчас оказаться на столе переговоров Хашима Тачи и Александра Вучича», – отметил Искендеров, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как считает политолог, провокационные заявления премьер-министр Албании делает с совершенно конкретными целями. «Поднять ставки на грядущих переговорах, чтобы добиться максимальных уступок не столько от Белграда, сколько от международных кураторов в лице Евросоюза. Албанская угроза очень хорошо используется определенными кругами в Тиране и Косово для того, чтобы выбить у Евросоюза максимум уступок», – подчеркнул он.

Искендеров также отметил, что «албанская проблема может легко выйти из-под контроля тех сил, которые стремятся к соглашениям, поэтому, если сейчас США, ЕС, Белград и Приштина и даже Тирана руководствуются стремлением нормализовать отношения, чтобы обеспечить своим странам вступление в ЕС».

«Нужно иметь в виду, что процесс может выйти из-под контроля и ключевую роль станут играть не респектабельные политики – лидеры государств, а лидеры вооруженных формирований, которые располагают значительными финансовыми средствами, и смогут перенести обсуждение территориального вопроса из Брюсселя на поля балканских сражений», – сказал эксперт и пояснил, что «договариваться с албанцами небезопасно и выражение «балканская пороховая бочка» вполне может стать буквальным».

Искендеров убеждён, что за этим процессом стоит госдепартамент США, который может вступить в игру при первой же возможности. «Сама идея раздела Косово в том виде, в каком сейчас обсуждается, это продукт американской политики и детище нынешней американской администрации. США выдвинули эту идею в переговорах с Сербией и Косово и сейчас разумно ушли в сторону, предоставив европейцам одним разруливать эти проблемы. Но Белград и Приштина держат в голове американский фактор, и, если на Балканах сейчас возникнет конфликт вокруг территориального разграничения, то американцы смогут вмешаться и навязать свои собственные условия достижения соглашения», – полагает политолог.

Что касается России, то, по мнению Искендерова, Москва занимает максимально сдержанную позицию – «не пытается конкретизировать те решения, которые могут быть приняты, не пытается решать за других и исходит из того, что поддержит любое решение, которое устроит сербов».

«В этом переговорном процессе ответственность за сербские интересы лежит полностью на Сербии и прежде всего на президенте Вучиче. Если ему удастся в рамках своего курса найти баланс интересов, обеспечить защиту косовских сербов, это соглашение можно будет только приветствовать – поддержат его и сербы, и можно будет ожидать победу Вучича на предстоящих внеочередных парламентских выборах», – заключил политолог.

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