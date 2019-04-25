Новая провокация Приштины: косовских сербов лишили права выбора

Приштина организовала очередную провокацию против сербского населения Косова и Метохии. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики не допустила до выборов глав четырёх северных районов, где проживает сербское большинство, кандидатов от «Сербского списка». Члены ЦИК Аднан Рустемия и Назлие Бале, представляющие влиятельное радикальное движение «Самоопределение», объяснили решение тем, что члены «Сербского списка» «не признают страну».

Решение косовских властей вызвало возмущение и недоумение, не только в Белграде. В частности, посол Германии в Приштине Кристиан Хельт выразил сомнение в правомочности и «политической мудрости» этого шага.

Глава канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич прокомментировал скандальный инцидент более жестко. «Запрет на участие представителей «Сербского списка» в выборах – это акт, которым сербскому народу отказали во всех политических правах. После этого работа сербов в приштинских госорганах и участие в политических процессах становится бессмысленным», – подчеркнул он и добавил, что Приштина фактически дискриминирует права сербов в Косово, передает «Балканист.ру».

«Представители фашистского и шовинистского движения «Самоопределение» ввели меры национальной дискриминации и отобрали у сербов Косово статус свободных людей. Невероятно, что это происходит на глазах у международного сообщества, которое не реагирует на все более дикие методы Приштины», – заявил Джурич.

Президент Сербии Александр Вучич со своей стороны заявил, что после подобного шага он вообще не понимает, как и о чем можно вести диалог с Приштиной. «Я в шоке, что безобразие и наглость могут дойти до подобных пределов», – заявил он журналистам.

Глава республики напомнил, что в Брюссельском соглашении существует пункт, согласно которому сербы обязаны участвовать в косовских выборах. «Албанцам мешает то, что «Сербский список» может одержать победу», – считает Вучич.

Он также добавил, что, несмотря на огромные средства, вложенные в кампанию по очернению «Сербского списка», «сербы всегда будут со своим народом и своей страной». Также Вучич сообщил, что намерен обсудить эту ситуацию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном 29 апреля в Берлине.

Интернет-пользователи считают, что «цель Приштины – поставить албанцев во главе сербских общин севера Косово».

Российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, который неоднократно выступал международным наблюдателем на различных выборах, подобному поведению албанцев не удивлён.

«То, что это происходит не в первый раз, позволяет нам смело говорить об определённой системной схеме их поведения. К сожалению, это не позволяет нам предполагать, что в ближайшее время появится какое-либо решение косовской проблемы, приемлемое для обеих сторон. Албанцы откровенно играют на обострение, провоцируя сербов. Фактически, как минимум последние полгода мы наблюдаем их политику системных провокаций», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, косовские политики перестают прислушиваться даже к западным партнерам. «Косовары, когда им это выгодно, игнорируют любые декларативные посылы со стороны Запада, поэтому у меня нет уверенности, что в этот раз произойдёт иначе. Они в последнее время ведут себя все более нагло. Если они не допускают до выборов «Сербский список», получается, что сербы лишаются своего представительства в местных органах власти. Остаётся один вариант: сербам надо возвращаться в Сербию. Вопрос – как, в частном порядке или вместе со своей малой родиной в составе Сербии?», – заключает Бондаренко.

Напомним, что решение провести 19 мая внеочередные выборы мэров в четырех общинах с сербским большинством на севере Косово было озвучено президентом самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи 7 апреля. Ранее главы этих общин ушли в отставку в знак протеста против введения в ноябре прошлого года стопроцентных пошлин на товары из Сербии.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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