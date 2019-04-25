«Сербский список» оспорил отстранение от выборов в Косове и Метохии

Комитет по жалобам в Приштине принял и рассмотрел заявление «Сербского списка» по поводу неправомерного отстранения кандидатов организации от выборов мэров северных городов Косово.

Заместитель председателя «Сербского списка» Игорь Симич сообщил сербским СМИ, что официального разрешения на участие в выборах пока нет, но есть неофициальное оповещение о том, что заявление принято и рассмотрено положительно. Сейчас ожидается официальная отмена решения ЦИК по кандидатам «Сербского списка».

«Эта вчерашняя политическая игра еще раз подтвердила, что мы повторяем месяцами: в Приштине принимают такие решения, чтобы запретить участвовать легитимным представителям сербского народа и поставить своих, ручных «сербов», которым главный город Белград не указ», – подчеркнул Симич.

По его мнению, такие трудности с отстранением кандидатов «Сербского списка» только продолжительно скажутся на настроении сербских избирателей. «Из этой провокации сербы выйдут ещё сплочённее и покажут 19 мая, в кого верят!» – заявил Симич.

Приштина, Катарина Лане

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