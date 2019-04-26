Вучич заручился поддержкой Путина в решении косовской проблемы

Сегодня президент Сербии Александр Вучич провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. На переговорах, которые прошли в Пекине, речь шла о возможном содействии России в решении косовской проблемы, которая 29 апреля будет обсуждаться в Берлине с представителями Евросоюза.

По данным источников, Вучич рассказал президенту РФ о ситуации в Косово и Метохии и в каком направлении идёт ее развитие. Путин подтвердил, что Москва следит за тем, что происходит в регионе и на какой стадии диалог Белграда и Приштины, а так же заявил, что Москва поддержит Сербию.

В официальном сообщении пресс-служба российского президента отмечается, что Вучич поблагодарил Путина за поддержку в косовском вопросе. «На нас много давления по поводу Косово. Ещё раз большое спасибо за вашу однозначную поддержку», – сказал президент Сербии.

Пекин – Белград, Катарина Лане

Пекин – Белград. Другие новости 25.04.19

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