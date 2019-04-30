Глава МИД Сербии назвал условие отставки Александра Вучича

Министр иностранных дел Сербии и лидер социалистов Ивица Дачич высказался за скорейшее проведение досрочных парламентских выборов, итоги которых остановят протест оппозиции, действующей сейчас как избалованные дети. В интервью «Курьеру» он подчеркнул, что готов, как и президент республики Александр Вучич, уйти в отставку только в случае своего проигрыша на выборах.

Дачич считает, что для правящего блока было бы хорошо, если бы сейчас состоялись выборы, потому что, по его словам, они подтвердили бы доверие народа и увеличили поддержку в парламенте, что означало бы политическую и экономическую стабильность для Сербии в течение следующих четырех лет.

«Было бы хорошо и потому, что они (выборы) наконец убедительно и законным образом поставили бы точку на этих протестах, цель которых – вызвать нестабильность в Сербии и попытаться пролезть во власть, хотя для того, чтобы там быть, у них нет ни сил, ни знаний», – сказал Дачич.

По его словам, протесты оппозиции и их требования начать диалог не воспринимаются как нечто реалистичное. Как отметил Дачич, он не знает, о чем вообще говорить с ними.

«Если требуется, чтобы мы с Вучичем ушли из власти, это не может произойти без выборов, а те, кто хотят нашего ухода, не хотят выходить на выборы. Иногда мне кажется, что мы имеем дело не со взрослыми и ответственными людьми, а с избалованными детьми», – подчеркнул Дачич, отметив про лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию», что в отсутствие идей они преступают все грани приличия, нападая даже на членов семьи политических оппонентов.

Министр иностранных дел Сербии также сказал, что встречи Вучича с двумя мировыми государственными деятелями – президентом России и руководителем Китая в тот момент, когда на Сербию надвигается сложный период в связи с вопросом Косово, чрезвычайно значительны, особенно тем, что речь идет о крупнейших сторонниках сербской политики в отношении Косово и Метохии (КиМ).

«Они подтвердили приверженность к продолжению диалога по КиМ для поиска решений, которые будут соответствовать международному праву, а также выступили против давления и односторонних ходов, к которым склонна Приштина, и у которой есть очевидная поддержка Запада. Без Китая и России Сербия давно бы осталась без прав на Косово и Метохию и без каких-либо шансов бороться за свои жизненно важные национальные интересы», – сказал Дачич.

Отвечая на вопрос, являются ли такие встречи «тыканьем пальцами в глаза» партнерам из ЕС, Дачич сказал, что многие члены Евросоюза радовались бы, если бы у лидеров их стран была возможность так часто и плодотворно встречаться с Путиным и Си Цзиньпином, как это удаётся президенту Сербии.

Он также заявил, что без Брюссельского соглашения сербы уже давно могли попрощаться с Косово. Дачич подчеркнул, что этот документ не является идеальным, но с его принятием Сербия вернулась к столу, за которым принимаются решения по Косово.

«Сейчас без Сербии невозможно принять решения по Косово и Метохии, не может быть никакой встречи по этому вопросу без того, чтобы Сербия не участвовала и её бы не спрашивали», – заключил Дачич.

Белград, Катарина Лане

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