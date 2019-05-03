Албанцы испекли «пироги примирения»: сербская оппозиция в восторге

Сегодня один из лидеров сербской оппозиции, глава Движения свободных граждан Сергей Трифунович, известный своими скандальными заявлениями, обратился с призывом прийти к белградской пекарне «Рома», чьи албанские владельцы на днях стали героями скандала после публикации провокационных для сербского населения фотографий.

Реакция сербов явно напугала албанских владельцев пекарни, которые «в знак примирения» стали приглашать сегодня всех на бесплатные пироги, но откликнулась только сербская оппозиция.

Желающих попробовать «пироги примирения» оказалось немного. Сам владелец был благодарен поддержавшим его организациям. Среди них оказалась «Молодежь за человеческие права» Трифуновича, которая на деньги западных спонсоров продвигает в Сербии митинги геев и оппозиции, а сегодня и албанских провокаторов, показывавших «албанского орла».

Сербский твиттер взорвался возмущёнными комментариями по поводу этой провокации. «Мы, сербы, ели албанские пироги в Косово, а потом эти албанцы убили учителя, который их учил в школе, своего соседа», «Я не имею ничего против того, что ты, Сергей, говоришь или делаешь, но поддерживать шиптаров, которые убивали и насиловали, а потом жгли сербских детей», – прокомментировали пользователи соцсетей.

Пока раздача пирогов проходит без инцидентов. По свидетельствам очевидцев, откликнулось около двух десятков человек, среди которых не оказалось местных жителей.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 03.05.19

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