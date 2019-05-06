Сербов решили линчевать в косовском «трибунале»

Специальная комиссия косовского парламента подготовила проект резолюции, которая будет требовать от властей в Белграде признание геноцида в Косово во время кровопролитного конфликта 1998-1999 годов. В документе говорится, что сербские власти должны пойти навстречу в поиске и наказании преступников, а также возмещении ущерба.

Как сообщает приштинское издание «Коха диторе», резолюция содержит «факты» о сербских преступлениях, их юридическую оценку и анализ. Ожидается, что этот документ будет одобрен комиссией на этой неделе и затем будет передан парламенту на рассмотрение.

Издание сообщает мнение бывших сотрудников института расследования военных преступлений, согласно которым «у Приштины достаточно доказанний геноцида, совершенного Сербией». Ожидается также повышенное внимание общественности к формированию трибунала по военным преступлениям, который предложил создать председатель косовского парламента.

Комментируя эти события, адвокат и консультант Радована Караджича в Гаагском трибунале Горан Петрониевич обратил внимание, что «весь верх косовской власти участвовал в серьёзных преступлениях против тех, кто не принадлежит албанскому народу, а это сербы, цыгане, и против албанцев, поддерживающих сербов».

По словам юриста, за те преступления из албанцев никто наказания не понёс, в отличие от сербов, которые отвечали, в том числе, за те преступления, которые не совершали. Петрониевич считает, что против Сербии реализуется продуманная стратегия. «Было осуждено огромное количество сербов, и их обвиняли в тяжелейших вещах, чтобы оправдать «отжатие» Косово, создать гуманитарный кризис и оправдать бомбардировки. Всю эту медиа-концепцию придумали в НАТО, и в ней албанцы играют роль жертв, а сербы – злодеев», – констатировал эксперт.

Адвокат отметил, что эта история началось в 1998 году , когда ещё шло речи ни о каких межэтнических столкновениях. «Шиптарские силы ОВК начали нападать на гражданских, на полицейские патрули, перекрывать дороги и терроризировать проезжающих. После этого началась антитеррористическая кампания сербской полиции, а позднее и армии, были, к сожалению, жертвы среди албанского населения. Но большинство из тех, кто совершил те преступления, отвечали за них и перед Гаагским трибуналом, и перед Белградским высшим судом и перед судами в Косово. В то время, как албанцы остались безнаказанными, хотя они творили гораздо более тяжкие преступления, чем те, что приписывают сербам», – отметил Петрониевич.

Он выразил уверенность, что сегодняшние события напрямую связаны с историей того конфликта. «Все их руководство, включая Тачи, Харадиная и Весели, в опасности быть преданными суду – им грозит тюрьма, где им место, а не во главе государства – они пытаются отвлечь внимание от себя и перебросить мяч на сербскую сторону, и эту стратегию им диктуют из Вашингтона, так как сами они неспособны ничего сделать и не смеют».

Как считает адвокат, Гаагский трибунал был для Вашингтона отглаженным механизмом шантажа сербов. «Но он – Гаагский трибунал – больше не существует, а им снова нужен ещё один способ давления на Сербию, чтобы отобрать Косово», – считает Петрониевич.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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