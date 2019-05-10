Война Милоша Биковича: «Полмира нарушает резолюцию 1244»

Известный сербский актер Милош Бикович, который широко известен в России по многочисленным телесериалам и кинофильмам, в своем «Инстаграме» опубликовал обращение с просьбой поддержать территориальную целостность Сербии и Косово. Артист опубликовал несколько фото, на одном из которых кадр из фильма «Балканский рубеж».

«Первая фотка в карусели из фильма «Балканский рубеж». Я не воевал и не служил в армии, но это мой срок. Кино, которое поможет НЕ ЗАБЫТЬ тех людей, которые отдали свои жизни в борьбе за нашу свободу», – пишет Бикович. Он также поделился историей своего героического деда, который сражался в югославской армии против фашизма.

«На второй фотографии мой дед (слева) солдат югославской народной освободительной армии и его друг, боец Красной Армии. Фото сделано в Загребе (после того, как они Загреб освободили) в 1945. Третье фото – это письмо красноармейца и его адрес с другой стороны открытки. Последние слова письма, которые солдат СССР отправил моему деду-солдату Югославии – это «прошу не забыть», – отметил Бикович.

В своём посте Милош отвечает на эту просьбу из прошлого и напоминает о том, что и в наши дни против Сербии идёт война, но уже не на полях сражений, а информационная, политическая, невидимая, цель которой принудить Сербию признать независимость Косово.

«Вот мой ответ. Не забыто! Спасибо вам за все. За ваш подвиг. Помним. С Днём Победы. Последнее фото, это картина сербского страдания на Косово. Прошу всех подписчиков помочь мне и Сербии и в своих профилях рядом с именем написать номер 1244. Это номер резолюции закона ООН, которую полмира нарушает силой, это статья гарантирует целостность Сербии. Победа за нами и не забываем их, но победы и перед нами и одна из них это соблюдение целостности моей родины. Обнимаю вас всех, с благодарностью, ваш Милош»

Подписчики актера поддержали этот патриотический призыв. Комментарии под этим постом запестрели лозунгами «Косово-это Сербия!» и поздравлениями с Днём Победы. Многочисленные поклонники актера добавили к названиям своих профилей цифры 1244.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 08.05.19

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