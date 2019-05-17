«Руководство» Косово вошло в стадию безвыходного политического безумия

«Руководство» самопровозглашенной республики Косово вошло в стадию безвыходного политического безумия. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя решение косовского «парламента», утвердившего накануне резолюцию «геноциде, преступлениях против человечества и военных преступлениях бывшего режима сербского государства, совершенных в Косово».

«Они [«руководители» Косово] вошли в такую стадию политического безумия, из которой уже не могут найти выхода. Мы должны ответить им актами, принятыми парламентом Сербии, и подзаконными актами, которые будут приняты правительством. В отличие от них, мы должны вести себя серьезно и ответственно», – сказал президент Сербии в эфире государственной телекомпании РТС, передает портал «Балканист.ру».

Вучич констатировал, что, к его сожалению, «порочный круг» в Косово не замкнут. «Делая такие заявления, они пытаются преуспеть [на политической арене]. Европа [при этом] не отреагировала даже тогда, когда они сформировали армию и отказались создавать сообщество сербских муниципалитетов. Мы предупреждали весь мир об их «Комиссии по геноциду» и о принятии ими каких-то бредовых решений. Суть в том, что этот порочный круг до сих пор не замкнулся», – подчеркнул сербский лидер.

Вучич также отметил, что «официальные лица» самопровозглашенной республики Косово участвуют в «соревнованиях по обвинениям Сербии», поскольку видели раньше, как ненависть к сербам принесла популярность «премьер-министру» Рамушу Харадинаю. Теперь «президент» Хашим Тачи и спикер «парламента» Кадри Весели соревнуются, «кто сделает более радикальное заявление».

Как сообщал «Новый День», резолюцию о «геноциде, преступлениях против человечества и военных преступлениях бывшего режима сербского государства, совершенных в Косово» «парламент» самопровозглашенной республики принял 16 мая. Ее единогласно поддержали 79 «депутатов». Народные посланники от сербской общины в голосовании участия не принимали.

После принятия резолюции «парламент» Косово сформировал «Государственную комиссию по созданию трибунала по совершённому сербами геноциду в Косово», а также принял решение о строительстве «Музея геноцида» и «Мемориала изгнания» на железнодорожной станции Приштины.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 17.05.19

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