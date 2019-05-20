Косовские сербы разрушили планы Приштины

Выборы мэров четырех городов на севере Косово, которые прошли в минувшее воскресенье, завершились безоговорочной победой кандидатов от «Сербского списка». Как считают в Белграде, эти результаты стали ярким сигналом Приштине, что косовские сербы не покинут свои города.

Судя по итогам голосования, явка на выборах была достаточно высокой. В Косовской Митровице проголосовало 38,74% избирателей, в Лепосавиче – 41,57%, в Звечане – 45,71%, а в Зубином Потоке еще больше – 50,74% избирателей пришло проголосовать за кандидатов на должность градоначальника. Данные явки красноречиво свидетельствуют, что местные жители проигнорировал призывы оппозиции бойкотировать выборы. Во всех четырёх городах победили кандидаты «Сербского списка» и, вопреки предвыборным ухищрениям косоваров, албанским кандидатам не удалось возглавить сербские общины. В общей сложности «Сербский список» получил 94,24% голосов. В каждом городе за их кандидата проголосовало более 90% местных жителей.

Комментируя итоги голосования, директор канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич отметил, что этот уровень доверия граждан очень показателен. «Это провал и проигрыш тех, кто призывал к бойкоту, и Приштина, которая хотела сделать албанцев своими наместниками в городах, где 90 процентов сербского населения, проиграла!» – подчеркнул он.

Стоит отметить, что в день голосования не обошлось без инцидента. Произошла стычка между албанцами – членами Демократического Союза Косово. Разнимать их пришлось полиции, один офицер был ранен. Больше ЧП не произошло. За порядком на выборах следили 464 наблюдателя.

Сербов, собравшихся вечером в Косовской Митровице отпраздновать победу, поздравил президент Сербии Александр Вучич. «Наши люди проявили огромную энергию и желание бороться за своё будущее и будущее своих детей. Поздравляю вас всех с большой победой! Мы показали своё единство в борьбе за решение проблем и интересов нашего народа!» – сербский лидер в телефонном разговоре с жителями Косово и Метохии и поблагодарил их за то, что они не бросают свою родину. «Спасибо, что бережёте там наш народ от исчезновения!» – добавил Вучич.

«Сербский список» в этот раз получил больше голосов, чем на прошлых выборах 2017 года. «Сербы выбрали победу сербских городов!» – подытожил итоги голосования кандидат в мэры от «Сербского списка» Зоран Тодич.

«Это ясное сообщение Приштине и всему миру: мы намерены остаться здесь, несмотря ни на какое давление и нечеловеческие пошлины на сербские товары! Нас бьют, а мы крепчаем!» – подчеркнул еще один кандидат от «Сербского списка» Срджан Вулович.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 17.05.19

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