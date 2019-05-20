Глава МИД Сербии: Путин не позволит вытеснять сербов из Косово

Сербы массово вышли на муниципальные выборы, состоявшиеся в минувшее воскресенье на севере Косово, потому что «сербское население края чувствует неоспоримую поддержку со стороны России и лично президента Владимира Путина». Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Курьер» (Kurir), которая опубликовала на первой полосе фото российского лидера с заголовком «Путин не позволит вытеснять сербов из Косово».

Дачич, интервью которого цитирует портал «Балканист.ру», подчеркнул, что «во время официальных и неофициальных встреч эта поддержка (со стороны России) неоднократно была подтверждена, также были и конкретные шаги официальной Москвы, которая делает всё, чтобы сербы в Косово выжили».

По словам министра иностранных дел Сербии, кандидаты от партии «Сербский список» победили на выборах во всех 4-х муниципалитетах северной части края, потому что косовские сербы не побоялись провокаций со стороны албанских властей самопровозглашенной республики, зная что их всегда защитят власти Сербии и Россия.

«На переговорах меня неоднократно уверяли, что Россия не допустит причинения вреда Сербии, а президент [Сербии Александр] Вучич неоднократно слышал об этом от самого президента Путина», – заявил Дачич.

Как сообщил в ночь на понедельник 20 мая косовский ЦИК, в муниципалитете Лепосавич победил Зоран Тодич с 96,6% голосов, в Зубин-Потоке – Срджан Вулович с результатом 94,5%, Вучина Янкович набрала в Звечане 94,7%, в Косовской Митровице выиграл председатель партии «Сербский список» Горан Ракич с 90,1% голосов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.05.19

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