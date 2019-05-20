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Понедельник, 20 мая 2019, 18:52 мск

Новости Балканы

США и Британия возмущены фейковыми доказательствами «сербского геноцида»

Фото: assembly-kosova.org

Посольства США и Великобритании в Косове официально выразили возмущение фейковыми доказательствами «сербского геноцида» в отношении албанцев, которые продемонстрировала «депутат косовского парламента» Флора Бровина, оправдывая новую антисербскую кампанию Приштины.

В Твиттере британского посольства, который цитирует «Балканист.ру», в частности, говорится: «Важно, чтобы обвинения в серьезных преступлениях, совершенных во время конфликта, расследовали соответствующие учреждения, задача которых в первую очередь – установить истину и справедливость и оказать поддержку оставшимся в живых жертвам и их семьям, руководствуясь законами, а не политическим оппортунизмом».

Ранее посол США в Приштине Филипп Коснетт также заявил, что «лидеры Косово должны помогать жертвам залечить раны, а не использовать их для получения политической выгоды».

Напомним, «депутат» от правящей Демократической партии Косово (самой влиятельной в этом регионе) Флора Бровина в прошлую пятницу, 17 мая, признала, что фотографии, которые она показала в парламенте самопровозглашенной республики в качестве доказательства вины Сербии в «геноциде албанского населения во время Косовской войны 1998-1999 годов», являются ложным свидетельством, так как они были сделаны предположительно в 2003 году в Ираке.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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