США и Британия возмущены фейковыми доказательствами «сербского геноцида»

Посольства США и Великобритании в Косове официально выразили возмущение фейковыми доказательствами «сербского геноцида» в отношении албанцев, которые продемонстрировала «депутат косовского парламента» Флора Бровина, оправдывая новую антисербскую кампанию Приштины.

В Твиттере британского посольства, который цитирует «Балканист.ру», в частности, говорится: «Важно, чтобы обвинения в серьезных преступлениях, совершенных во время конфликта, расследовали соответствующие учреждения, задача которых в первую очередь – установить истину и справедливость и оказать поддержку оставшимся в живых жертвам и их семьям, руководствуясь законами, а не политическим оппортунизмом».

Ранее посол США в Приштине Филипп Коснетт также заявил, что «лидеры Косово должны помогать жертвам залечить раны, а не использовать их для получения политической выгоды».

Напомним, «депутат» от правящей Демократической партии Косово (самой влиятельной в этом регионе) Флора Бровина в прошлую пятницу, 17 мая, признала, что фотографии, которые она показала в парламенте самопровозглашенной республики в качестве доказательства вины Сербии в «геноциде албанского населения во время Косовской войны 1998-1999 годов», являются ложным свидетельством, так как они были сделаны предположительно в 2003 году в Ираке.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 20.05.19

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