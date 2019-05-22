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Среда, 22 мая 2019, 18:43 мск

Новости Балканы

«Победителей судят»: албанский Центризбирком оштрафовал сербскую партию

Фото: blic.rs

Апелляционная комиссия по выборам Центризбиркома самопровозглашенной республики Косово оштрафовала партию «Сербский список», представляющую интересы сербского населения в Косове и Метохии, на шесть тысяч евро за три нарушения правил ведения избирательной кампании.

Согласно решению, все три штрафа – по 2 000 евро каждый – были наложены в связи с размещением предвыборных транспарантов, объявлений и плакатов кандидатов из «Сербского списка» на столбах возле дорог и «в общественных местах, которые для этого не предусмотрены». Несмотря на возможность подачи апелляции, по данным Избирательной комиссии, партия «Сербский список» не обжаловала это решение.

Внеочередные выборы мэров состоялись в минувшее воскресенье в Митровице, Зубином Потоке, Лепосавиче и Звечане. Во всех четырёх муниципалитетах северной части Косово и Метохии убедительно победили кандидаты «Сербского списка», набрав порядка 90% голосов. Выборы прошли без инцидентов.

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