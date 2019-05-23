Вопреки решению суда: косовские албанцы решили присвоить земли православного монастыря

Косовские власти отказываются выполнять решение своего же Конституционного суда о принадлежности 24-х гектаров земли православному монастырю Высокие Дечаны. Как заявил глава округа Башким Рамосай, он не будет подчиняться даже под угрозой отставки, так как оно якобы «несёт экономический урон округу и убивает надежды граждан».

Как пишет портал «Балканист.ру», эта ситуация вызвала негативную реакцию в адрес Рамосая со стороны американского посла в Приштине Филиппа Коснетта и шефа канцелярии Евросоюза в Косово Наталии Апостоловой, которые призвали косовские власти подчиниться решению высшего судебного органа.

В середине мая истекли три года, с тех пор как Конституционный суд Косово согласился с решением Верховного суда, который подтвердил, что земля вблизи Высоких Дечан принадлежит монастырю.

Примечательно, что хотя Высокие Дечаны входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и находятся под защитой KFOR, это не спасает монастырь от многочисленных нападений местного албанского населения, которое заваливает мусором источник питьевой воды, поджигает траву, ворует скот и селтхозтехнику, принадлежащую Церкви.

Стоит отметить, что это не первый случай подобного отношения косовских албанцев к православным святыням. Ранее председатель косовской организации «Студенческая демократия» Меджит Рамуса выступил с инициативой устроить музей «геноцида сербов над албанцами» в православном храме Христа Спасителя в Приштине.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 23.05.19

Без виз в Германию? Косоварам пообещали упрощение визового режима. / «Победителей судят»: албанский Центризбирком оштрафовал сербскую партию. / Политическое шапито: сербская оппозиция начала гастрольный тур. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»