Хаос и провал: албанские власти Косово не получают признания

Албанские власти самопровозглашенной республики Косово собственными действиями тормозят процесс международного признания своего «государства». В приштинской прессе все чаще звучат критические мнения в адрес косовского министерства иностранных дел и всего косовского руководства, которое, вместо отстаивания интересов страны, ищет личной выгоды, в то время как большинство населения не умеет даже писать.

Последнее признание независимости Косово произошло в феврале 2018 года, и это сделал Барбадос. С тех пор новых признаний не было, пишет приштинский портал Koha ditore, который цитирует «Балканист.ру». При этом косовский аналитик Эмрус Уйкани считает, что причина торможения процесса признания лежит в отсутствии соглашения с Сербией. По его мнению, Белград использует это время для агрессивной дипломатии.

Отзыв признаний Косово, которого добивается Сербия, создаёт хаос в международных отношениях, полагает косовский аналитик Артон Муслию. В то же время член комиссии по евроинтеграции «парламента» Косово Фатмире Мулхада Колчаку в сложившейся ситуации обвиняет в слабости «министерство иностранных дел».

Между тем, само «внешнеполитическое ведомство» Косово заверяет, что ведёт плановую работу, добиваясь новых признаний независимости самопровозглашенной республики. Месяц назад Рейхан Вуничи, «заместитель министра иностранных дел», сообщил, что в этом году Косово ожидает 19 признаний своего суверенитета от разных стран.

Тем не менее, даже косовская оппозиция считает приштинскую дипломатию «неорганизованной и катастрофически слабой», в то время как Сербия регулярно объявляет о том, что та или иная страна отозвала признание независимости Косово.

Приштинский публицист Ветон Сурои полагает, что «Косово – это страна, чьи независимость и территориальная целостность находятся под вопросом». Он считает, что нынешняя власть вместо отстаивания интересов страны ищет личной выгоды и богатеет, в то время как большинство населения не умеет даже писать.

«Наша страна несколько лет платит агентствам по лоббированию в Вашингтоне не за то, чтобы продвигались интересы страны, а за то, чтобы президент Косово Хашим Тачи не сел в тюрьму», – констатировал публицист.

Как сообщал «Новый День», последний громкий международный скандал вызвало решение косовского «парламента» с признанием «сербского геноцида» в отношении албанского населения края, для чего были представлены фейковые доказательства «насилия сербских солдат» в виде фото из Ирака, которое не имеет отношения к конфликту. Американское и британское посольства в Приштине выразили по этому поводу возмущение.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 24.05.19

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