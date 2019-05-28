Новая балканская война: об атаке косовского спецназа предупреждали эксперты

Сегодняшние события в Косове, где приштинский спецназ атаковал сербские общины края, могут свидетельствовать о развитии одного из самых опасных сценариев, результатом которого может стать новая балканская война. Такой вариант не исключали известные российские эксперты в докладе «Три сценария для Косово».

Политологи отмечали, что вооруженный конфликт вполне вероятен, учитывая провокационные выпады Приштины, при этом начало военных действий, скорее всего, спровоцирует косовский спецназ, что и происходит в настоящее время.

Авторы доклада – доцент РГГУ, экс-глава Балканской группы РИСИ Никита Бондарев, заместитель декана факультета мировой политики НИУ ВШЭ Екатерина Энтина, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко – предполагали, что наиболее вероятный сценарий развития полномасштабного конфликта между сербами и албанцами на севере Косово может развиваться следующим образом: под каким-либо достаточно благовидным в глазах международного сообщества предлогом, заранее заручившись поддержкой западных государств, албанцы вводят полицейский спецназ на несколько стратегических объектов на севере Косова. Речь идет, прежде всего, о водохранилище Газиводе и комплексе горно-обогатительного комбината Трепча, который является одним из главных камней преткновения между сербами и албанцами. В ответ на это косовские сербы блокируют доступ на захваченные стратегические объекты, чтобы не допустить пополнения и обновления сил албанцев. Начинаются переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве США и ЕС. Тем временем в Сербии усиливается противостояние власти и оппозиции, требующей ввести в Косово регулярную сербскую армию.

«Далее вероятности разветвляются. Если официальный Белград признает захват Трепче и Газиводе как данность и призывает общественность смириться с этим – падение кабинета Вучича неизбежно. При этом велика вероятность того, что пользуясь ситуацией временного безвластия в сербской столице, албанцы попытаются расширить зону своего присутствия в северном Косово, а именно подчинить себе те институции, которые до сих пор остаются независимыми от Приштины – школы, больницы, университет. Не готовые интегрироваться в албанские структуры сербы начнут постепенно покидать Косово. В принципе, это и будет «окончательным решением косовского вопроса», – говорится в докладе.

По оценке экспертов, второй вариант развития конфликта по этому сценарию состоит в том, что правящему сербскому кабинету удастся заручиться поддержкой Запада в вопросе северного Косово. США и ЕС, в свою очередь, окажут необходимое давление на албанцев и вынудят их убрать спецназ. Очевидно, чтобы получить поддержку собирательного Запада в этом вопросе, сербским властям придется пойти на определенные жертвы и уступки. При этом у Сербии не так много позиций, которыми она может пожертвовать, собственно две – вступление в НАТО и близкие, «эксклюзивные» отношения с Россией. Отказаться, видимо, придется и от военной нейтральности, и от близости с Россией. При этом косовский вопрос как таковой остается нерешенным. Правящий режим в Белграде сохраняется, но вынуждено меняет свои геополитические приоритеты.

При этом, как считают политологи, возможности Москвы повлиять на развитие ситуации очень ограничены – их фактически нет.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром в сербских общинах Косова начались аресты сербских граждан силами косовского спецназа ROSU, подконтрольного албанским властям Приштины под предлогом борьбы с коррупцией и организованным криминалом. В Белграде назвали это провокацией, президент Сербии Александр Вучич распорядился привести армию и силы МВД в состояние полной боевой готовности. На данный момент сообщается о 13 задержанных.

Сегодня официальный Белград заявил о готовности активно противодействовать косовскому спецназу, который сегодня атаковал сербские общины в Косово и Метохии. «Мы будем действовать, если косовский спецназ не прекратит нападение», – заявил Вучич. Он проинформировал об этом представителей Евросоюза.

По неподтвержденной информации, вблизи северных границ Косово замечены передвижения сербской армии и полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.19

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