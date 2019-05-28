Косовский спецназ избил гражданина России

Приштинский спецназ, устроивший сегодня массовые аресты на севере Косова, избил гражданина России – сотрудника администрации Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаила Краснощенкова. Об этом в эфире государственного телевидения сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Его избили и задержали. Наиболее вероятно, что те, кто одобрил всю эту акцию, уже в курсе», – сказал Вучич.

По информации посольства России в Белграде, «администрация президента Сербии предоставила эту информацию, выяснив обстоятельства происшествия».

Российское диппредставительство также осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово и выразило возмущение задержанием российского гражданина. В посольстве РФ назвали вторжение косовских силовиков в сербонаселённые районы севера Косова и Метохии крайне опасным и противоречащим всем имеющимся договорённостям. Дипломаты потребовали немедленно освободить россиянина и привлечь к ответственности всех виновных в инциденте, отмечает РИА «Новости».

Согласно уточненным данным, которые привел президент Сербии, в военном вторжении на территорию края задействовано 73 броневика, 50 – ждет в Косовской Митровице. По его словам, подтвержден арест 23 сербов и бошняков, речь идет, в первую очередь, о сотрудниках косовской полиции. Белград располагает видео, где полиция стреляет боевыми патронами над головами безоружных сербов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 28.05.19

«Идут аресты, строятся баррикады»: Госдума обеспокоена действиями косовского спецназа. / Новая балканская война: об атаке косовского спецназа предупреждали эксперты. / «Мы будем действовать»: Белград сделал заявление в связи с атаками на сербские общины. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»