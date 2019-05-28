Косовский кризис: Москва возмущена провокацией Приштины

Официальная Москва оценивает действия косовского спецназа, который сегодня атаковал сербские общины в северном Косове, как очередную провокацию с непредсказуемыми последствиями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что подобные шаги Приштины «ведут к разжиганию межэтнической напряженности, лишают смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию».

«Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем», – заявила Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что ранее в ходе диалога Белграда и Приштины при участии и поддержке Запада было достигнуто понимание, что косовский полицейский спецназ, вооруженный длинноствольным оружием, на сербонаселенный север входить не будет. «Тем не менее, на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном попустительстве международных Сил для Косово, имеющих необходимый мандат Совета Безопасности ООН для обеспечения мира и безопасности в крае», – отметила Захарова.

«Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США. Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомства считают, что «момент для вторжения был выбран не случайно – сразу после выступления Президента Сербии А.Вучича в Народной скупщине по косовскому вопросу».

«Полагаем, что сдержанный и нацеленный на достижение справедливого долгосрочного решения подход Белграда ни Приштину, ни ее западных покровителей не интересует. В столь ответственный момент призываем международных покровителей Приштины образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями», – подчеркнула также Захарова.

Ранее сегодня также стало известно, что приштинский спецназ, устроивший сегодня массовые аресты на севере Косова, избил и задержал гражданина России – сотрудника администрации Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаила Краснощенкова.

Российское диппредставительство также осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово и выразило возмущение задержанием российского гражданина. В посольстве РФ назвали вторжение косовских силовиков в сербонаселённые районы севера Косова и Метохии крайне опасным и противоречащим всем имеющимся договорённостям. Дипломаты потребовали немедленно освободить россиянина и привлечь к ответственности всех виновных в инциденте.

Согласно уточненным данным, в военном вторжении на территорию края задействовано 73 броневика, 50 – ждет в Косовской Митровице. Gодтвержден арест 23 сербов и бошняков, речь идет, в первую очередь, о сотрудниках косовской полиции. Белград располагает видео, где полиция стреляет боевыми патронами над головами безоружных сербов. В ходе задержания был применён слезоточивый газ, шумовые гранаты, резиновые дубинки и оружие. В перестрелке пострадало трое человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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