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Вторник, 28 мая 2019, 15:43 мск

Новости Балканы

«Вопиющий акт косовоалбанской верхушки»: МИД России требует освободить россиянина

Министерство иностранных дел России требует скорейшего освобождения гражданина РФ – сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который сегодня был избит и задержан во время полицейской спецоперации косовского спецназа на в г. Зубин-Поток.

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», – подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Требуем от руководства МООНК предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения», – заявила также она.

Согласно уточненным данным, в сегодняшнем военном вторжении на территорию края задействовано 73 броневика, 50 – ждет в Косовской Митровице. Подтвержден арест 23 сербов и бошняков, речь идет, в первую очередь, о сотрудниках косовской полиции. Белград располагает видео, где полиция стреляет боевыми патронами над головами безоружных сербов. В ходе задержания был применён слезоточивый газ, шумовые гранаты, резиновые дубинки и оружие. В перестрелке пострадало трое человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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