Приштина подтвердила избиение россиянина и привела свои войска в боевую готовность

Власти самопровозглашенного государства Косово заявили о полной боевой готовности своих вооруженных формирований, оправдав сегодняшнюю полицейскую атаку на севере края против сербского населения необходимостью борьбы с криминалом. Об этом сказал «президент» так называемого независимого государства Хашим Тачи, отвечая на слова лидера Сербии Александра Вучича, который ранее пообещал военный ответ на действия косовского спецназа.

Тачи считает, что «президент Сербии отлично знает, что не может выдвинуться в Косово». «Это невозможно, и он сам в этом убеждён, но на всякий случай наши войска так же в состоянии боеготовности», – заявил он.

«Популистские лозунги не угроза войне, а для того, чтобы получить ещё больше сторонников в Сербии», – считает косовский «президент».

Он также сообщил, что задержанный в ходе «спецоперации» россиянин «был замаскирован под дипломата и его целью было помешать полиции».

Всего в ходе сегодняшней спецоперации косовского спецназа было арестовано 23 человека и ранено трое, в основном это сербы: сотрудники полиции и гражданские лица.

МИД РФ выступил с осуждением полицейской акции и потребовал освободить россиянина – сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который сегодня был избит и задержан во время полицейской спецоперации косовского спецназа на в г. Зубин-Поток. «Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», – подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя косовскую спецоперацию, она также подчеркнула, что подобные шаги Приштины «ведут к разжиганию межэтнической напряженности, лишают смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию».

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 28.05.19

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