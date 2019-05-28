Россиянин на свободе: косовары отступили под напором Москвы и международных организаций

Миссия Организации объединенных наций (ООН) в Косово сообщила об освобождении своего сотрудника – гражданина РФ Михаила Краснощекова, который был схвачен сегодня во время «спецоперации» военных сил Косово.

Миссия ООН подчеркнула, что с большой озабоченностью отслеживает ситуацию с арестом двоих сотрудников миссии во время выполнения рабочих обязанностей в Косово. Шеф миссии Захир Танин призвал немедленно освободить сотрудников, подчеркнув, что «какой бы то ни был вред, нанесённый сотрудникам Миссии ООН, повлечёт за собой дипломатические и юридические последствия самого высокого уровня».

Пресс-атташе посольства России в Сербии Маргарита Комиссарова подтвердила, что дипломаты занимаются этим вопросом и делают все, чтобы добиться освобождения россиянина.

В 14:30 местного времени Краснощеков был отпущен на свободу.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что Россия будет добиваться наказания для тех, кто незаконно арестовал гражданина РФ.

Ранее министерство иностранных дел России выступило с возмущением по поводу случившегося. «Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», – подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром косовский спецназ провел спецоперацию в сербских общинах края. Согласно уточненным данным, в военном вторжении было задействовано 73 броневика. Подтвержден арест 23 сербов и бошняков, речь идет, в первую очередь, о сотрудниках косовской полиции. В ходе задержания был применён слезоточивый газ, шумовые гранаты, резиновые дубинки и оружие. В перестрелке пострадало трое человек.

МИД России выступил с осуждением действий Приштины, назвав это ЧП провокацией, направленной на обострение межнациональной розни, что лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

Приштина, Катарина Лане

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