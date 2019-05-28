«Ситуация напряженная»: сербская армия движется к косовской границе

Вооруженные силы Сербии, после прибытия в штаб 2-ой бригады Армии министра обороны Александра Вулина, начали движение в направлении косовской границы. Сообщается, что в район приграничного города Рашка выдвинулась танковая колонна. В воздухе замечены истребители МиГ-29, передает портал «Балканист.ру».

Как сообщилось ранее, после силовой провокации косовского спецназа в сербских общинах края президент Сербии Александр Вучич распорядился привести в полную боевую готовности армию и полицию страны.

«Если дойдёт до угрозы жизни нашему населению в Косово и Метохии, сербская армия сможет защитить его!» – подчеркнул сербский лидер.

В ответ на это «президент» Косово Хашим Тачи заявил, что косовские войска также поставлены под ружье. Ситуация по-прежнему остаётся напряжённой.

Об уязвимом положении косовских сербов Вучич предупреждал мировую общественность ещё неделю назад. Накануне в ходе выступления на заседании парламента страны он заявил, что «нападение албанцев на сербов – это вопрос нескольких дней». Сегодня, 28 мая, в 6 утра косовский «спецназ» ROSU напал на сербские общины, разгоняя людей слезоточивым газом, резиновыми дубинками, шумовыми гранатами. В перестрелке пострадали трое людей, которые сейчас находятся в местной больнице. Задержаны более 20 человек.

МИД России выступил с осуждением действий Приштины, назвав это ЧП провокацией, направленной на обострение межнациональной розни, что лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 28.05.19

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