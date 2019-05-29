Сергей Лавров: «Кризис в Косово устроили те, кто хочет изолировать Россию!»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что кризис в Косово и Метохии вызван попустительством Запада в отношении властей в Приштине. ОБ этом он сказал сегодня во время визита в Любляну.

В разговоре с министром иностранных дел Словении Мирославом Цераром Лавров отметил, что кризис в Косово и Метохии вызвали те, кто хочет сделать из Балкан санитарный кордон на подходах к России.

«Что касается происшествий в Косовской Митровице, то такие провокации на руку тем, кто хочет сделать из Балкан санитарный кордон на подходах к России», – сказал он.

По словам российского министра, действия Приштины свидетельствуют о беспомощности Евросоюза.

Словенский дипломат со своей стороны выразил уверенность, что «спецоперация в Косово будет иметь серьезные последствия для отношений Белграда и Приштины».

Как сообщал «Новый День», в военном вторжении на территорию сербских общин в Косово было задействовано 73 броневика. Подтвержден арест более 20 сербов, речь идет, в первую очередь, о сотрудниках косовской полиции. В перестрелке пострадали трое человек.

МИД России выступил с осуждением действий Приштины, назвав это ЧП провокацией, направленной на обострение межнациональной розни, что лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

Любляна, Катарина Лане

Любляна. Другие новости 29.05.19

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