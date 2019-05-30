«За пределами человеческого понимания»: косовские власти продолжают преследовать россиянина

Посол России в Сербии Александр Чепурин жестко высказался по поводу преследования косовскими властями российского сотрудника международной миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которого избили и задержали во время операции косовского спецназа в сербских общинах севера Косово и Метохии.

«Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их «полицейскими» сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Это находится за пределами человеческого понимания», заявил дипломат.

По его оценке, «намерение Приштины добиваться снятия иммунитета с Михаила Краснощекова – бандитская попытка полностью исказить картину случившегося». «Речь идет о наглом нападении на сотрудника Миссии ООН [в Косово], который находился при исполнении служебного задания. Повторим, что будем добиваться расследования происшествия и привлечения к ответственности косовоалбанских беспредельщиков», -подчеркнул Чепурин.

Миссия ООН в Косово начала своё расследование инцидента после того, как прокурор Косовской Митровицы Шчикири Сила заявил, что необходимо отозвать неприкосновенность российского сотрудника ООН.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло 28 мая во время операции косовского спецназа. Краснощеков, обладающий дипломатическим иммунитетом, был жестоко избит и задержан полицией. После давления российского посольства, МИД РФ, Миссии ООН в Косово и других международных организаций он был выпущен из-под ареста. С травмами головы его доставили в местную больницу. Албанские власти Косово утверждают, что россиянин якобы «был замаскирован под дипломата», а его целью было «помешать полиции».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 29.05.19

Сергей Лавров: «Кризис в Косово устроили те, кто хочет изолировать Россию!». / Россия рискует потерять Сербию. / «Мы останемся здесь, отступать некуда!» Косовские сербы ответили на террор албанцев. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»