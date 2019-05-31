Власти Косово явно «отбились от рук»: глава МИД России сделал жесткое заявление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг жесткой критике действия косовских властей, которые заявили о намерении добиться отмены дипломатического статуса у российского сотрудника Миссии Организации объединенных наций (ООН) в крае. Как сказал глава внешнеполитического ведомства РФ, власти Косово явно отбились от рук, нарушая все международные договоренности.

«Власти Косово, как говорится, явно «отбились от рук» тех, кто делал вид, что ими руководит. На самом деле получается, что они никого не слушали. Руководить ими пытались ЕС, США. То, что из этого получилось, показывает итог. Он печальный», – сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Токио.

Глава МИД России подчеркнул, что «в результате такого покровительства со стороны Запада, у косовских властей сложилось ощущение безнаказанности и вседозволенности». «Их абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косово (МООНК) не может быть ничем оправдано. Их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, – это очень серьезный вопрос, на который должны реагировать представители ООН», – заявил Лавров.

По его оценке, косовские власти «уже перечеркнули и растоптали слишком многие свои обязательства, включая обязательства, заключенные при посредничестве ЕС четыре года назад, создать Сообщество сербских муниципалитетов Косово». «Они нарушили резолюцию 1244 СБ ООН и в том, что объявили о создании своих вооруженных сил (что им запрещено). Многое другое из того, что они предпринимают, показывает, насколько опасно спускать с рук последовательные, многочисленные нарушения международного права тех или иных участников конфликтных ситуаций», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

«Твердо будем добиваться, чтобы резолюция 1244 СБ ООН, которая определила параметры косовского урегулирования, всеми уважалась, и любое решение было только результатом свободного, взаимоприемлемого процесса между Приштиной и Белградом», – заключил Лавров.

Как сообщал «Новый День», 28 мая в 6 часов утра косовский «спецназ» ROSU напал на сербские общины, разгоняя людей слезоточивым газом, резиновыми дубинками, шумовыми гранатами. В перестрелке пострадали трое людей. Были бадержаны более 20 человек, в том числе российский гражданин – сотрудник международной миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. С травмами головы его доставили в местную больницу. Албанские власти Косово утверждают, что россиянин якобы «был замаскирован под дипломата», а его целью было «помешать полиции».

МИД России выступил с осуждением действий Приштины, назвав это ЧП провокацией, направленной на обострение межнациональной розни, что лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 31.05.19

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