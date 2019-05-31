Жириновский: Запад снова пытается раздробить Сербию

Запад ведёт войну со славянским населением Европы и события в Косове – очередное тому подтверждение. Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Выступая сегодня на митинге около посольства Сербии в Москве, он подчеркнул, что «косовцы» создали криминальное сообщество и пляшут под американскую дудку.

«Мы не признаем Косово как государство, оно незаконно. Нельзя создать новую страну на территории старой. Косово и этнически и религиозно принадлежит православным славянам-сербам, а не мусульманам-албанцам, которые захватили эту территорию и выдавливают оттуда коренное население», – сказал Жириновский.

По его оценке, Запад снова пытается раздробить Сербию. «Запад, США и НАТО захватили чужие земли и выдавливают оттуда славянские народы. Вот сейчас это мы видим в Сербии, где пытаются раздробить целое государство. Сербов выдавливают, потому что они не хотят подчиняться Западу, а косовцы хотят. Они создали у себя фактически криминальное сообщество, но они пляшут под американскую дудку, чего не делают сербы», – заявил политик.

«На них давят, пытаются сломить их волю. Также хотели поступить и с Россией», – констатировал Жириновский.

Как считает лидер ЛДПР, Россия должна «защитить своих братьев». «Мы ещё раз выражаем солидарность нашему братскому народу, сербам, которые любят Россию, любят русский язык. Сербия – это наша Брестская крепость там, часть огромного православного мира, большого государства. Сербы всегда мечтали объединить православный мир. Идет борьба за господство. Пока у НАТО есть двухмиллионная армия, американцы есть, много оружия, они им бряцают, а мы предупреждаем НАТО, не бряцать им и руки прочь от Славянского мира! Всю жизнь воюют со славянами и австрийцы, и немцы, и британцы – все», – сказал он.

В то же время, Жириновский дал понять, что Россия может послать в Сербию солдат-контрактников, либо обеспечить бесконтактный бой. «Мы будем защищать, но все за деньги. Русский солдат нигде погибать не должен, пусть работает техника», – заявил лидер ЛДПР.

Как сообщал «Новый День», 28 мая в 6 часов утра косовский «спецназ» ROSU напал на сербские общины, разгоняя людей слезоточивым газом, резиновыми дубинками, шумовыми гранатами. В перестрелке пострадали трое людей. Были задержаны более 20 человек, в том числе российский гражданин – сотрудник международной миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. С травмами головы его доставили в местную больницу. Албанские власти Косово утверждают, что россиянин якобы «был замаскирован под дипломата», а его целью было «помешать полиции».

МИД России выступил с осуждением действий Приштины, назвав это ЧП провокацией, направленной на обострение межнациональной розни, что лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.05.19

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