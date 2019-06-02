Вашингтон доволен обострением в Косове: США похвалили Приштину за усердие

США приветствуют акцию косовской «полиции», результатом которой в начале прошлой недели стал арест десятков служащих по обвинению в криминале. Об этом заявила американский представитель канцелярии OEBS в Вене Лейн Дарнел Бал.

«Соединённые Штаты Америки приветствуют усилия правительства Косово в реализации закона о борьбе против коррупции и усилению закона. Акция косовской полиции 28 мая была попыткой это сделать. Власти арестовали подозреваемых в преступности», – сказала американский представитель канцелярии OEBS.

Примечательно, что накануне этого заявления президент Сербии Александр Вучич отметил, что косовары «выслуживались» перед западными правителями и после своего усердия ожидали одобрения со стороны американского представительства OEBS.

Как сообщал «Новый День», 28 мая в 6 часов утра косовский «спецназ» ROSU напал на сербские общины, разгоняя людей слезоточивым газом, резиновыми дубинками, шумовыми гранатами. В перестрелке пострадали трое людей. Были бадержаны более 20 человек, в том числе российский гражданин – сотрудник международной миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. С травмами головы его доставили в местную больницу. Албанские власти Косово утверждают, что россиянин якобы «был замаскирован под дипломата», а его целью было «помешать полиции». В минувшую пятницу Приштина объявила Кранощекова персоной нон-грата.

Сразу после «полицейской акции» МИД России выступил с осуждением действий Приштины, назвав случившееся провокацией, направленной на обострение межнациональной розни, что лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

Белград, Катарина Лане

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