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Понедельник, 3 июня 2019, 12:15 мск

Новости Балканы

Новые вызовы: спикер Госдумы и президент Сербии проведут важные переговоры

Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня в Белграде президент Сербии Александр Вучич принимает председателя российской Госдумы Вячеслава Володина. Как ожидается, основными темами переговоров станут двусторонние отношения в сфере политики, экономики и гуманитарного взаимодействия, а также сотрудничество на международных площадках с учетом современных угроз. Встреча назначена на полдень в здании Генерального Секретариата президента Сербии.

Кроме того, Володин планирует встретиться со спикером сербского парламента Майей Гойкович на специальном заседании Скупщины, где, как предполагается, председатель Госдумы обратится к депутатам, представителям сербского правительства Сербии и дипломатического корпуса. В ходе визита также запланировано очередное заседание Комиссии по сотрудничеству российского и сербского парламентов.

Комментируя предстоящие переговоры, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что визит спикера российской Госдумы в Белград носит характер политической поддержки президента Вучича, который очень нуждается в ней в данный момент. В Сербии не скрывают, что надеются на поддержку Москвы в отстаивании своей позиции в решении проблем с Приштиной.

Белград, Катарина Лане

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