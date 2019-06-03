Вячеслав Володин: Россия не бросит Сербию в беде

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Сербию. По прилету в Белград первым делом спикер нижней палаты российского парламента возложил венок к мемориалу освободителям сербской столицы и памятнику Советскому солдату, после чего провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и выступил в Народной Скупщине.

На переговорах с сербским лидером Володин передал слова приветствия президента России Владимира Путина. «И еще раз хочу подчеркнуть, что мы друзья, братья, и исходим из того, что наши отношения основаны именно на принципах дружбы, доверия, взаимопомощи», – сказал председатель Госдумы РФ.

В ответ глава Сербии в ответ поблагодарил Россию за поддержку. «Наш товарооборот увеличивается, и, надеюсь, продолжит увеличиваться. Также хотел бы поблагодарить Россию за поддержку Сербии», – сказал Вучич.

После разговора с президентом Сербии за закрытыми дверями Володин направился в Народную Скупщину на заседание Комиссии по сотрудничеству, где выступил с речью по важнейшим международным проблемам, в том числе косовскому вопросу.

«Европейским странам и компаниям поступают ультиматумы, угрозы с требованием прекратить реализацию совместных экономических проектов. Но мир никогда не будет однополярным, как бы этого не хотели США. И чем раньше они это поймут, тем лучше будет для всех и для самих США», – подчеркнул спикер Госдумы.

Говоря о провокации со стороны властей самопровозглашенной республики Косово, Володин призвал внятно высказаться по поводу произошедшего США, ЕС и Организацию объединенных наций (ООН).

«Мы рассматриваем задержание дипломатов, сотрудников миссии ООН в Косово, включая гражданина РФ, как полное пренебрежение международным правом. Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах. Отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной», – заявил председатель нижней палаты российского парламента.

Также Володин передал депутатам послание президента России. «Владимир Путин, зная, что я буду выступать перед депутатами Народной Скупщины, передал теплые слова приветствия и поддержки – братский сербский народ, как и всегда прежде, может рассчитывать на помощь России», – сказал он.

Присутствующие отреагировали на эти слова долгими аплодисментами. С ответной речью выступила спикер сербского Парламента Майа Гойкович, которая со своей стороны высказала слова благодарности России за непрерывную поддержку по вопросу Косово и Метохии, и заверила, что Сербия никогда не введет против России санкции.

Белград, Катарина Лане

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