Сербская оппозиция ведет «подрывную деятельность» в интересах косовоалбанских властей

Сербская оппозиция связана с косовскими властями и ведет «подрывную деятельность», создавая в стране нестабильную обстановку. Такое заявление сделал председатель комитета по делам Косово и Метохии Народного парламента Сербии Милован Дрецун в интервью сербским СМИ.

«Не имея аргументов против результатов, достигнутых нынешней властью, они пытаются перевести фокус внимания граждан на ненависть к президенту Александру Вучичу», – констатировал Дрецун, слова которого цитирует портал «Балканист.ру». Политик напомнил, что протесты «Союза за Сербию» широко освещали албанские СМИ, что свидетельствует об их общих интересах не во благо Сербии.

Комментируя декларацию примирения сербского и албанского народов, которую представил «Союз за Сербию», глава парламентского комитета сообщил, что он ее не читал и не собирается, так как его не интересует, чем занимается «Союз за Сербию», пока бойкотирует работу парламента. «Место для разговоров – в Скупщине. Если у них есть какое-то решение по Косово и Метохии, если бы они что-то в этом понимали, они пришли бы в парламент, когда там проводилось заседание по этому вопросу», – сказал Дрецун в интервью ТВ «Пинк» и напомнил, что в отчетах портала Викиликс упоминалось, как один из лидеров нынешней оппозиции – бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич предлагал Косово занять место в ООН.

Недавнюю «спецоперацию» против сербов на севере Косово и Метохии Дрецун назвал «запланированным жестоким насилием». «Такие акции не происходят случайно, они планируются за долгое время. Арестовывать людей можно и по-другому. Они знали, что такая концентрация силы вызовет отпор сербского народа, который живет в страхе от изгнания», – заявил политик. В этой связи он также напомнил, что албанцам были лишь присланы повестки в полицию, а сербов и бошняков арестовывали с подключением 120 бронетранспортеров и снайперов, которые стреляли людям поверх голов.

«Я разговаривал с представителями ООН, они вели себя довольно сдержанно в оценках. Предполагаю, что им нельзя было делать какие-то официальные заявления. Но в любом случае, ООН должна прореагировать», – заключил председатель парламентского комитета по делам Косово и Метохии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 03.06.19

Вячеслав Володин: Россия не бросит Сербию в беде. / Косовский размен территориями: возможен ли компромисс Белграда и Приштины. / Новые вызовы: спикер Госдумы и президент Сербии проведут важные переговоры. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»