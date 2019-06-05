«Последствия могут быть необратимыми»: Мария Захарова сделала громкое заявление по ситуации в Косове

Москва намерена добиться наказания для всех виновных в избиении сотрудника ООН и гражданина РФ Михаила Краснощекова в Косове, где его задержал полицейский спецназ во время антисербской провокации. Об этом заявила в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее оценке, «арест и избиение российского гражданина, сотрудника ООН, который обладает дипломатическим иммунитетом, свидетельствует об атмосфере полной безнаказанности в крае, абсолютном пренебрежении международным правом, нормами цивилизованного международного общения».

«Россия продолжит внимательно следить за ходом расследования этого инцидента и будет настаивать на наказании виновных во всей цепочке командования», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В то же время Захарова добавила, что в настоящее время «приходится констатировать, что Косово остается главным источником нестабильности, конфликтного потенциала в регионе». «Эта территория практически неуправляема. Она является не только источником нестабильности, но и потенциально опасной, неконтролируемой территорией в центре Европы», – констатировала она.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что «покровители Приштины, которые руководствуются на Балканах не интересами стран и народов, которые там проживают, а собственными интересами, воспользуются имеющимся у них влиянием, чтобы образумить косовоалбанское руководство».

«Иначе последствия могут быть необратимыми», – предупредила Захарова.

Как сообщал «Новый День», 28 мая в 6 часов утра косовский «спецназ» ROSU напал на сербские общины, разгоняя людей слезоточивым газом, резиновыми дубинками, шумовыми гранатами. В перестрелке пострадали трое людей. Были бадержаны более 20 человек, в том числе российский гражданин – сотрудник международной миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. С травмами головы его доставили в местную больницу. Албанские власти Косово утверждают, что россиянин якобы «был замаскирован под дипломата», а его целью было «помешать полиции». Позже Приштина объявила его персоной нон-грата.

МИД России выступил с осуждением действий Приштины, назвав ЧП 28 мая провокацией, направленной на обострение межнациональной розни, что лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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