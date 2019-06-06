Албанская «Игра престолов»: косовский «посол» в США снова «взорвала» сербские соцсети

«Посол» так называемой республики Косово в США Влора Читаку, сравнившая ранее сербов с «белыми ходоками» из культового сериала «Игра престолов», снова «взорвала» сербскую общественность. Дипломат разместила в своём твиттере фотографию построенной в XIV веке сербским царем Милутином крепости Ново-Брдо с подписью «Это не «Игра Престолов», это Косово. Косово прекрасно».

В ответ пользователи твиттера обрушились на косовского «посла» уничижительными комментариями: «Влора, перестаньте присваивать сербскую историю», «А сейчас скажите спасибо сербской истории, если бы не она, вам нечего было бы красть!», «Дайте знать, если найдёте показать хоть что-нибудь албанское», «Это Сербия и игра лжи албанцев!», «Нет такого понятия, как «албанское культурное наследие». Вы – единственная европейская нация без какого-либо значимого вклада в культуру, архитектуру, литературу, науку или технологии. И в то же время вы считаете себя «древней нацией». Это смущает», цитирует высказывания портал «Балканист.ру».

При этом некоторые пользователи опубликовали мировые архитектурные памятники типа Стоунхенджа, Биг Бэна и французских замков с хештегом «Косово прекрасно», другие –фотографии солдат Косовской освободительной Армии, режущих головы сербам с подписью «Это не «Игра престолов», это албанцы убивают сербов». «Читаку – одна из самых больших фанатов «Игры престолов», она живет в нереальном мире» – резюмировали пользователи социальной сети.

Вашингтон, Катарина Лане

Вашингтон. Другие новости 06.06.19

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