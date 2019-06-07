Россия поддержит Сербию в Совбезе ООН

Россия поддержит Сербию на заседании Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН) 10 июня, когда будет обсуждаться косовская проблема. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич по итогам встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

«Встреча [c Сергеем Лавровым] была крайне важна в свете недавних событий в Косово и Метохии – после инцидента, когда косовский спецназ напал на силы ООН и их российского сотрудника», – отметил Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Он подчеркнул, что представил российскому коллеге детальный план дальнейших действий Сербии в ближайшие месяцы, а также позицию страны «в связи с этим самым важным вопросом».

«Да, мы готовы к компромиссу, но албанская сторона не хочет соглашения, постоянно нарушает договоренности, не желает учреждать Содружество сербских муниципалитетов (создание которого было закреплено в Брюссельских соглашениях шестью годами ранее), не желает отменять таможенные пошлины, не хочет соблюдать запрет вхождения вооруженных сил на север Косово», – сказал сербский министр.

«Лавров рассказал мне о российской позиции, и мы констатировали, что между нашими двумя руководителями существует отличная координация. Россия абсолютно поддерживает Сербию, и эта поддержка будет ясно выражена в понедельник на заседании Совбеза ООН», – заключил Дачич.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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