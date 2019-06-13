«Путин развяжет войну»: американские военные пугают Балканы

Американский генерал Уэсли Кларк выступил с громким заявлением об угрозе на Балканах войны, которую может начать российский президент Владимир Путин. По словам военачальника, Путин «ждёт своего шанса, чтобы превратить Балканы в кризисную территорию».

В интервью приштинскому телевидению Кларк сказал, что «российский президент может развязать войну здесь, в Косово, либо на Украине или в Прибалтике», якобы лишь ждёт подходящего часа.

Меду тем, в Сербии это заявление было воспринято в штыки. «Значит, они (американцы) нас бомбили обеднённым ураном, потому что злые русские хотят войны?», «Здесь и так кризисный регион, тут живут дикие племена, тут и без русских в любой момент может начаться что угодно», «На Украине конфликт уже давно идёт, там и начинать не надо ничего, в Прибалтике этнических конфликтов не будет, так как Евросоюз защищает законом права нацменьшинств, а вот Балканы другое дело: север Косова «запалить» сложнее, там мало, кто согласится воевать, а вот республика Сербская – потенциально опасный район, но у Сербии нет выхода к морю и она окружена НАТО, поэтому русская «помощь» может прийти только через СМИ»,«А ты пацифист и борешься за мир во всем мире!» – прокомментировали пользователи соцсетей домыслы американского генерала.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 12.06.19

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