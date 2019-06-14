Сербская оппозиция перешла экстремистскую черту

Экстремистское заявление сербского социолога и журналиста Йово Бакича, который накануне призвал к вооруженному захвату государственной телерадиокомпании страны – РТС, должно привести к вполне определенным последствиям, считает директор фонда Прогрессивной политики и руководитель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

«Необходимо понимать, что в любой европейской стране, к которой относится, безусловно, Сербия, существует журналистское сообщество, которое должно повести расследование этого случая и наказать журналиста, позволившего себе столь неэтичные выпады», – считает политолог.

«Речь идёт о высказывании сербского журналиста в сербском же медиапространстве в адрес другого сербского СМИ, пусть и государственного. Это внутренние журналистские разборки, но призывы к топору, на мой взгляд, недопустимы», – подчеркнул Бондаренко.

По его мнению, отреагировать в данном случае должен Союз журналистов Сербии – сделать заявление и, возможно, приостановить членство в Союзе этого человека или исключить из своих рядов.

«В общем, принять необходимые меры, чтобы подобное не повторялось. Это подрывает все устои и представления о профессии журналиста, нарушает журналистскую этику. Если сербские журналисты не станут разбираться с этим случаем, может подключиться Международная Федерация Журналистов, располагающаяся в Брюсселе. Написать туда заявление может любой журналист РТС, который сочтёт себя оскорбленным. Подобное делает человека нерукопожатным в нормальном журналистском сообществе», – заключил эксперт.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 13.06.19

«Нужны длинные стволы»: сербский оппозиционер призвал к революции. / «Оговорка» по Юнкеру: председатель Еврокомиссии признал Великую Албанию. / Сербская оппозиция получила новые указания в американском посольстве. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»