Агония сербской оппозиции: вместо выборов – революция

Скандальное заявление сербского социолога, соратника лидеров протестного антиправительственного движения Йово Бакича о необходимости силового захвата власти в стране вызвало крайне негативную реакцию со стороны нерадикальных политических организаций, а также руководства Сербии.

«Это тот тип «демократии», который продвигают Драган Джилас сотоварищи. Кое-кто из них заявлял о насилии, а сейчас говорят, что «спасение в длинных стволах, и я должен получить позорных тумаков» – заявил президент страны Александр Вучич и призвал оппозиционеров прекратить угрозы в СМИ, передает «Балканист.ру».

Вместе с тем, лидер движения «Заветники» Стефан Стаменковски считает, что призыв Бокича – это признак агонии оппозиции. «В рядах тех, кто снова получил от наставников задание рушить власть, возрастает истерика. Такими заявлениями они пытаются добиться того, чтобы люди привыкли к мысли, что насилие – это законный способ политической борьбы», – заключил политик.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 14.06.19

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