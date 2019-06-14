российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 июня 2019, 15:19 мск

Новости Балканы

Агония сербской оппозиции: вместо выборов – революция

Скандальное заявление сербского социолога, соратника лидеров протестного антиправительственного движения Йово Бакича о необходимости силового захвата власти в стране вызвало крайне негативную реакцию со стороны нерадикальных политических организаций, а также руководства Сербии.

«Это тот тип «демократии», который продвигают Драган Джилас сотоварищи. Кое-кто из них заявлял о насилии, а сейчас говорят, что «спасение в длинных стволах, и я должен получить позорных тумаков» – заявил президент страны Александр Вучич и призвал оппозиционеров прекратить угрозы в СМИ, передает «Балканист.ру».

Вместе с тем, лидер движения «Заветники» Стефан Стаменковски считает, что призыв Бокича – это признак агонии оппозиции. «В рядах тех, кто снова получил от наставников задание рушить власть, возрастает истерика. Такими заявлениями они пытаются добиться того, чтобы люди привыкли к мысли, что насилие – это законный способ политической борьбы», – заключил политик.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 14.06.19

Политическое «реалити-шоу»: сербская оппозиция начала делить министерские портфели. / «Великая Албания» наступает: Черногория пытается присвоить сербские православные святыни. / Сербская оппозиция перешла экстремистскую черту. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Политический кризис в Сербии

Политическое «реалити-шоу»: сербская оппозиция начала делить министерские портфели

Сербская оппозиция перешла экстремистскую черту

«Нужны длинные стволы»: сербский оппозиционер призвал к революции

Сербская оппозиция получила новые указания в американском посольстве

Сербская оппозиция рассыпается на части: ещё «один из» покидает митинги

Сербская оппозиция ведет «подрывную деятельность» в интересах косовоалбанских властей

«Период полураспада»: во что превратился протест сербской оппозиции

Сербия заявила о готовности отказаться от Евросоюза

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Общество, Политика, Политический кризис в Сербии, Сербия,

Новости партнеров