Кремль переходит в наступление на балканском направлении

Белград в ближайшее время станет центром дипломатической активности. Как считает влиятельное сербское издание «Политика», об этом может свидетельствовать назначение нового посла РФ в Сербии Александра Боцана-Харченко, который сменил на этом посту Александра Чепурина.

«Политика» обращает внимание, что этим назначением возвращается международный игрок, который десять лет назад участвовал в решении косовского вопроса. Боцан-Харченко – опытный дипломат, который долго работал в регионе и ему известны все нюансы отношений и проблем Сербии. При этом новый российский посол прибывает в Белград с должности директора Четвёртого европейского отделения министерства иностранных дел России. Это значит, что он очень хорошо осведомлён о ситуации в юго-восточной Европе, которая шире границ стран бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ), так как это отделение МИД России курирует, в том числе, Албанию, Болгарию, Грецию, Кипр, Румынию и Турцию. С его прибытием формируется интернациональная команда дипломатов, которые десять лет назад были включены в разрешение косовского вопроса, отмечает издание.

Боцан-Харченко был российским представителем в контакт-группе по вопросу Косово и Метохии, а после членом посреднической «тройки», в которой Вольфганг Ишингер представлял Евросоюз, а США – Фрэнк Визнер, которые, как указывает «Политика», в последнее время снова живо интересуются ситуацией в Косово.

После первых новостей о возможном назначении Боцана-Харченко, президент Сербии Александр Вучич отмечал, что «он влиятельный, острый, сильный дипломат, один из русских сотрудников спецслужб» и главе государства «абсолютно ясно», что Кремль хочет добиться этим назначением, пишет «Политика».

В Сербии помнят Боцана-Харченко в период с 2004 по 2008 годы во время его службы специальным посланником по Балканам российского министра иностранных дел. После учебы в МГИМО он возглавил отдел по делам бывших стран СФРЮ в российском министерстве и был одним из членов делегации на переговорах в Дейтоне, а также присутствовал на подписании соглашения о Боснии и Герцеговине в Париже.

С 1997 по 2002 год он работал в качестве советника-посланника в российском посольстве в Хорватии, откуда перешёл на должность заместителя директора Третьего европейского отделения МИД России, а после этого, в 2008 году, был назначен заместителем директора Четвёртого европейского отделения. До 2014 года он занимал должность посла России в Боснии и Герцеговине, а затем был назначен директором Четвёртого европейского отделения МИД России.

Александр Боцан-Харченко бегло говорит по-английски и сербски. Награжден президентом РФ Владимиром Путиным Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени, Орденом Дружбы и Орденом Чести. Вместе с тем он был награждён Милорадом Додиком Орденом знамени Республики Сербской.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 17.06.19

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